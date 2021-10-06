Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sadakatsiz’in yeni oyuncusu Berkay Ateş’in hayatı hakkında merak edilenler

Birbirinden ünlü oyuncu kadrosuyla başladığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisinde Berkay Ateş isimli yeni oyuncu da dikkatleri üzerine çekti. "Sadakatsiz'in yeni oyuncusu Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları bu noktada yanıt ararken ünlü oyuncunun canlandıracağı karakter de merak konusu haline geliyor. İşte Sadakatsiz dizisinin yeni karakteri Berkay Ateş hakkında merak edilen tüm detaylar...