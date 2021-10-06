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Giriş Tarihi: 6.10.2021 17:06

Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sadakatsiz'in yeni oyuncusu Berkay Ateş'in hayatı hakkında merak edilenler

Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sadakatsiz’in yeni oyuncusu Berkay Ateş’in hayatı hakkında merak edilenler

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisinde ikinci sezona Berkay Ateş de dahil oldu. Ünlü oyuncunun canlandırdığı karakterin ismi henüz bilinmezken dizinin izleyenleri “Sadakatsiz’in yeni oyuncusu Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli?” sorularına yanıt aramaya başladı. Dizinin Asya’sı ile yolları kesişen ismin canlandırdığı karakter bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Peki, Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli?kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hakkında merak edilen tüm detaylar...

Birbirinden ünlü oyuncu kadrosuyla başladığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisinde Berkay Ateş isimli yeni oyuncu da dikkatleri üzerine çekti. "Sadakatsiz'in yeni oyuncusu Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları bu noktada yanıt ararken ünlü oyuncunun canlandıracağı karakter de merak konusu haline geliyor. İşte Sadakatsiz dizisinin yeni karakteri Berkay Ateş hakkında merak edilen tüm detaylar...

BERKAY ATEŞ KİMDİR?

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.[2] Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

BERKAY ATEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2020- (Alev Alev)

2018 – Çukur

2018 – Gülizar

2016 – İstanbul Sokakları

2016 – Anne

2015 – Abluka

2013 – Yarım Kalan Mucize

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Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sadakatsiz'in yeni oyuncusu Berkay Ateş'in hayatı hakkında merak edilenler
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