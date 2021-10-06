Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Sadakatsiz’in yeni oyuncusu Berkay Ateş’in hayatı hakkında merak edilenler

Birbirinden ünlü oyuncu kadrosuyla başladığı ilk günden bu yana dikkatleri üzerine çeken Sadakatsiz dizisinde Berkay Ateş isimli yeni oyuncu da dikkatleri üzerine çekti. "Sadakatsiz'in yeni oyuncusu Berkay Ateş kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları bu noktada yanıt ararken ünlü oyuncunun canlandıracağı karakter de merak konusu haline geliyor. İşte Sadakatsiz dizisinin yeni karakteri Berkay Ateş hakkında merak edilen tüm detaylar...
BERKAY ATEŞ KİMDİR?
Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.[2] Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.
BERKAY ATEŞ'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
2020- (Alev Alev)
2018 – Çukur
2018 – Gülizar
2016 – İstanbul Sokakları
2016 – Anne
2015 – Abluka
2013 – Yarım Kalan Mucize