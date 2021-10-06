Gladyatör konusu nedir, oyuncuları kimler? Gladyatör filmi kaç yılında çekildi?

Gladyatör filmi konusu ve oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor. "Gladyatör konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları efsane filmin bu akşam ekranlara gelmesiyle beraber gündeme taşındı. İşte yapıma dair merak edilen tüm detaylar...

GLADYATÖR KONUSU NEDİR? (VİZYON TARİHİ: 19 Mayıs 2000)

Gladyatör'de,İmparator Marcus Aurelius'un hüküm sürdüğü Roma'da bir general olan Maximus imparatorluğun hiyerarşik basamaklarında gitgide yükselmektedir. Babasının kendisini kayırmak yerine Maximus adındaki bu yabancıyı el üstünde tutması da tahtın asıl varisi olan Commodus'u rahatsız etmektedir. Commodus, Maximus ve ailesinin öldürülmesi yönünde emrini çıkarmak için fazla beklemez. Ölümden zor kurtulan Maximus artık bir gladyatör olarak eğitilmek üzere arenaya gönderilir. Maximus'un aklında tek bir istek vardır, Commodus'u öldürmek ve ailesinin intikamını bir an önce almak. Ridley Scott'ın bol ödüllü filmi, gösterildiği sene hem gişedeki büyük başarısıyla hem de aldığı Oscar'larla isminden epeyce söz ettirmişti.

GLADYATÖR OYUNCULARI

Russell Crowe,

Joaquin Phoenix,

Connie Nielsen