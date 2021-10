İntihar mı, cinayet mi?

Göktürk, Aleyna'nın öldüğünü polisten öğrendiğini iddia ediyor. "Bıçağı Aleyna'nın akrabalarının saldırabileceği düşüncesiyle yanıma aldım" diyor. Aleyna'nın öldüğünü bilmiyorsa neden kızın ailesinin kendisine saldıracağını düşünüyor ki?

Baba Kemal Ağgül ise "... Çocuğuma zorla alkol aldırıyorlar. Benim kızım intihar etmedi, öldürüldü. Kızımın cesedinde sadece boyun arkasının hasar aldığı görülüyor. 5'inci kattan düşen insan paramparça olurdu. Yüzüstü yatıyordu. Düşen biri böyle yatmaz..." diyor. Adli Tıp raporu gerçeği ortaya çıkaracaktır. Eğer sadece boyunun arkasında hasar varsa cinayet ihtimali yükselir.

Aleyna'nın ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmandan atladığı açıklandı. Neden yan apartman? Aleyna zorla oraya götürülmüş olabilir mi? Ya da öldürülüp düştü süsü mü verildi?

Polis 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not buldu. El yazısının incelemesinden çıkacak sonuç önemli. Şöyle de bir ihtimal var; el yazısı Aleyna'ya ait olsa bile, bu not alkollü ve kendinden geçmiş bir haldeyken Aleyna'ya zorla yazdırılmış olabilir mi? Bu not babasıyla dört aydır konuşmayan, olay günü belinde bıçakla polise teslim olan Göktürk ya da bir başkası tarafından yazdırılmış olabilir mi?

Aleyna intihar etmiş de olabilir ama Aleyna'nın intihardan önce polise verdiği ifadede Gökhan Argın'ın "Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim" dediğini söyledi. Bir insanı intihara sürüklemek, zorla alıkoymak, rızası dışında ilişkiye girmek, tehdit, şantaj, darp vs. ortada çok ciddi suçlamalar varken Argın neden tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı? Neyse ki soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı, üst mahkeme olan Sulh Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Aile Bakanlığı da davaya müdahil oldu.

Elbette tüm bu yazdıklarım olayla ilgili şüphelerden yola çıkan birer iddia. Yürütülen soruşturma olayı aydınlatacaktır. Devlet bu şüpheli ölümün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarır.