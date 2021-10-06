Kuruluş Osman’ın üçüncü sezonu bomba gibi geliyor! Osman Bey, Bizans imparatoru ve Katolik dünyasına büyük oyun kuruyor!

Yeni hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile sezona bomba gibi girecek 'Kuruluş Osman', sezon açılışında nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Yayınlanan fragmanları ile tıklanma rekorları kıran, yeni karakterleri ile büyük merak uyandıran dizinin büyüyen hikayesinin yanı sıra çok konuşulacak yeniliklerinden biri de görkemli dekorları olacak.