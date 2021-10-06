SON DAKİKA: Efsanevi davulcu Durul Gence yoğun bakıma kaldırıldı

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ÇALIŞMIŞTI

Ünlü sanatçı Gence, Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda ünlü isimle çalışmıştı. Ünlü sanatçının kanserin yanı sıra parkinson hastalığı ile de mücadele ettiği biliniyor.