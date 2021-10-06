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Giriş Tarihi: 6.10.2021 17:44 Son Güncelleme: 6.10.2021 17:48

SON DAKİKA: Efsanevi davulcu Durul Gence yoğun bakıma kaldırıldı

SON DAKİKA: Efsanevi davulcu Durul Gence yoğun bakıma kaldırıldı

SON DAKİKA... Efsanevi davulcu Durul Gence, kanser teşhisiyle tedavi görüyordu. Ünlü sanatçı Durul Gence, bugün yoğun bakıma kaldırıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA... 70'li yıllarda yaptığı başarılı işlerle adını müzik tarihine yazdıran efsanevi davulcu Durul Gence'den üzen haber geldi.

YOĞUN BAKIM SERVİSİNE KALDIRILDI

81 yaşındaki sanatçı kanser tedavisi görüyordu. Ünlü sanatçının durumunun ağırlaşması nedeniyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakım servisine kaldırıldı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMLE ÇALIŞMIŞTI

Ünlü sanatçı Gence, Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda ünlü isimle çalışmıştı. Ünlü sanatçının kanserin yanı sıra parkinson hastalığı ile de mücadele ettiği biliniyor.

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SON DAKİKA: Efsanevi davulcu Durul Gence yoğun bakıma kaldırıldı
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