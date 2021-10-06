Son dakika magazin haberi: ‘Adımı çaldın’ davasında iki Gökçe Kırgız ilk kez yüz yüze geldi!

İLK KEZ YÜZYÜZE

Fenomen Gökçe Kırgız dava dilekçesinde, 'Gökçe Kırgız' isimli markayı kendisinin yarattığını ve başkası tarafından kullanılarak popülerlik sağlandığını, markanın kötü şekilde kullanılması ve itibar kaybı oluşması nedeniyle tazminat talebinde bulunuldu. Maddi olarak 250 bin TL talep eden Gökçe Kırgız ayrıca yıllarca kendi adıyla sahne alarak haksız kazanç ettiğini ve maddi tazminatın bunun doğrultusunda hesap edilmesini talep ederek Gökçe Kırgız'ın yazılı olarak kendisinden özür dilemesini istemişti.

Davanın ikinci duruşması İstanbul Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya iki Gökçe Kırgız da katılım sağladı. İkili ilk kez mahkeme salonunda yüz yüze geldi. Duruşmada tanık sıfatında yer alan Emre Altıner dinlendi.