Survivor Semih Öztürk'ten "Evimi gözetliyorlar" şikâyeti! Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur'un başı röntgenciler ile dertte!

'Ütopya' ve 'Survivor' yarışmalarıyla adını duyurarak geniş kitlelere ulaşan Semih Öztürk, eşi Kurretülayn Matur ile ikamet ettiği evinin kişi yada kişiler tarafından gözetlendiğini ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur İstanbul Şişli'de bulunan ikametlerinde oturuyordu.
ÇİFTİN EVİNİ UZUN SÜRE GÖZETLEDİ
Zemin katta oturan çift evlerinin camından bir kişinin kendilerini gözetlediğini fark etti. Bunun üzerine bina çevresinde araştırma yapan ikili herhangi birisine rastlamayınca bu kez apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'u uzun sürelerce dışarıdan gözetlediği belirlendi.
SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Evlerinin gözetlenmesinin ardından tedirgin olan çift İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek suç duyurusunda bulundu. Yapılan şikâyete ek olarak apartmana ait olan güvenlik kamerası görüntülerini de sunan Semih Öztürk ve eşi kimliğini deşifre edemedikleri kişinin yakalanmasını talep etti. Şikâyet üzerine savcılık ev gözetleyen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.