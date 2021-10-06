Survivor Semih Öztürk'ten "Evimi gözetliyorlar" şikâyeti! Semih Öztürk ile eşi Kurretülayn Matur'un başı röntgenciler ile dertte!

ÇİFTİN EVİNİ UZUN SÜRE GÖZETLEDİ

Zemin katta oturan çift evlerinin camından bir kişinin kendilerini gözetlediğini fark etti. Bunun üzerine bina çevresinde araştırma yapan ikili herhangi birisine rastlamayınca bu kez apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kamera görüntülerinde bir kişinin Semih Öztürk ve eşi Kurretülayn Matur'u uzun sürelerce dışarıdan gözetlediği belirlendi.