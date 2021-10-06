Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’ın nişanlısı ile buluştu! Mehmet Ali Erbil, Ronay’ın nişanlısıyla video çekti!

"SEN DE BİZİ GÜZEL AĞIRLADIN"

Nişanlısı Mehmet Rüştü Bilir ise, "Teşekkür ederim abi, sen de bizi çok güzel ağırladın" yanıtı ile videoyu sonlandırdı.

"KANDIRMIŞ! ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"

Videoyu izleyen Ronay ise, "Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Mehmet Ali Bey yılların kurdu, bizim Mehmet de saf. Kandırıp kullanmış olmalı diye düşünüyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum. Bu arada sanırım artık nişanlım değil. " diye konuştu.