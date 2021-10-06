Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay’ın nişanlısı ile buluştu! Mehmet Ali Erbil, Ronay’ın nişanlısıyla video çekti!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Ece Ronay'ın arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini dile getirerek mahkemeye başvurdu.
"BEN SUSMUYORUM"
Mehmet Ali Erbil, bugün bir canlı yayına katıldı. Ünlü şovmen, iddiaları kabul etmediğini ve taciz etmediğini dile getirdi. Ece Ronay ise canlı yayında konuşulanlardan sonra mahkemeye suç duyurusunda bulunarak, Kimse beni tehdit edemez, ben susmuyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısı ile buluştu! | Video
ERBİL'DEN YENİ HAMLE!
Bugün ünlü şovmenden sosyal medya üzerinden yeni bir hamle geldi. Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bugün Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le bir araya gelerek bir video çekti.
Videoda artık olayları sonlandırmak istediğini dile getiren Erbil, "Mehmet kardeşim, Ece Noray'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum, bırak Mehmet olduğunu. Mehmet'i bu olayları kapatalım diye, üstünü örtelim artık. Çünkü gerçekten çok rahatsız olduk. Hem kamuoyu, hem biz hem o taraf bu taraf. O da beni kırmadı, davetime icabet etti ve geldi evimde yemeğimi yedi." ifadelerini kullandı.
"SEN DE BİZİ GÜZEL AĞIRLADIN"
Nişanlısı Mehmet Rüştü Bilir ise, "Teşekkür ederim abi, sen de bizi çok güzel ağırladın" yanıtı ile videoyu sonlandırdı.
"KANDIRMIŞ! ARTIK NİŞANLIM DEĞİL"
Videoyu izleyen Ronay ise, "Ben kimsenin böyle saçma bir özrünü kabul etmiyorum. Mehmet Ali Bey yılların kurdu, bizim Mehmet de saf. Kandırıp kullanmış olmalı diye düşünüyorum. Nişanlım Mehmet'in nazik barış teklifini de sonuna kadar reddediyorum. Bu arada sanırım artık nişanlım değil. " diye konuştu.