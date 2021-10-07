Almeda Abazi’nin yaş farkı sorusuna verdiği yanıt olay oldu! Sosyal medya yıkıldı

HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ CEVAPLADI

Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden Abazi, dün gece Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayan oyuncu, eşi Tolgahan Sayışman ile arasındaki yaş farkı konusundaki soruya verdiği yanıtla şaşırttı.

Abazi, bir takipçisinin "Her şey bitti dediğin anda seni ne yukarı çeker? Her şey ters gittiği anlarda mesela" sorusuna "Dua ederim. Duanın gücüne çok inanırım" yanıtını verdi.