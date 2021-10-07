Almeda Abazi’nin yaş farkı sorusuna verdiği yanıt olay oldu! Sosyal medya yıkıldı

2017'de Los Angeles'ta evlenen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucaklarına almıştı. Çift, 8 Haziran 2021'de kızları Alina'nın dünyaya gelmesi ile birlikte ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
HAKKINDA MERAK EDİLENLERİ CEVAPLADI
Mutlu evlilikleri devam eden ikiliden Abazi, dün gece Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaptı. Takipçilerinin merak ettiği soruları yanıtlayan oyuncu, eşi Tolgahan Sayışman ile arasındaki yaş farkı konusundaki soruya verdiği yanıtla şaşırttı.
Abazi, bir takipçisinin "Her şey bitti dediğin anda seni ne yukarı çeker? Her şey ters gittiği anlarda mesela" sorusuna "Dua ederim. Duanın gücüne çok inanırım" yanıtını verdi.
"SAÇIMDA HİÇ BOYA YOK"
2008 yılında Kainat Güzeli seçilen Almeda Abazi, saçlarında boya olup olmadığı konusuna açıklık getirdi. İki çocuk annesi ünlü isim, saçlarında hiç boya olmadığını dile getirdi.
YAŞ FARKI CEVABI DİKKAT ÇEKTİ
"Eşinle aranızdaki 11 yaşın dezavantajları çok oluyor mu?" sorusuna da cevap veren tescilli güzel, "Tolga duymasın, bazen evet" cevabıyla adından söz ettirdi.
Survivor All Star' döneminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve ilişkilerini evlilikle taçlandıran ikiliden Almeda Abazi 29, Tolgahan Sayışman ise 40 yaşında.
'KALBİM' NOTUYLA PAYLAŞTI
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Arnavutluk'ta tatil yapan Sayışman ile Abazi'den yakışıklı oyuncu eşiyle pozunu "Kalbim!" notuyla paylaşmıştı.
Bu paylaşıma kayıtsız kalmayan güzel yıldız ise eşi ve çocuklarının babası Tolgahan Sayışman'a, "Sevgilim benim..." sözleriyle yanıt vermişti.