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Giriş Tarihi: 7.10.2021 16:53

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? İşte Barbaroslar dizisinin çekildiği yer ve mekan!

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? İşte Barbaroslar dizisinin çekildiği yer ve mekan!

TRT1 ekranlarının yeni dizisi Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı filmi çekildiği yer ile merak ediliyor. Birbirinden ünlü isimleri barındırdığı oyuncu kadrosuyla ilk bölümünden itibaren dikkatleri üzerine çeken yapımla ilgili olarak izleyenler “Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Dizi, çekimleri ve efektleri bakımından da büyük beğeni toplamıştı. Peki, Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar...

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisi TRT 1 ekranlarında yayın hayatına geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerinde olduğu dizinin çekildiği yer izleyenlerinin merak konusu haline geldi. Bu noktada, "Barbaroslar dizisi nerede çekiliyor?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekildiği yer ve detaylar...

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor. Dizi için özel plato ve gemiler hazırlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi İstanbul Beykoz'da çekiliyor.

BARBAROSLAR AKDENİZ'İN KILICI KONUSU NEDİR?

Midilli'den çıkan dört kardeşin, tehlikelere göğüs gererek yükselmelerini ve denizlerin fatihi olmalarını konu alan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı ; Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatacak.

Dizi, Osmanlı Devleti'nin deniz aşırı seferlerinde unutulmaz zaferlere imza atmayı başaran, Kızılsakal lakaplı Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatını anlatmaktadır. Devletin kaptan-ı deryası olan Hayreddin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm Akdeniz kıyılarını egemenlik altına alan Oruç Reis'in en büyük destekçisi, kardeşi Barbaros Hayreddin Paşa oldu.

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Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi nerede çekiliyor? İşte Barbaroslar dizisinin çekildiği yer ve mekan!
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