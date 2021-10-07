Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm fragmanı: Barbaroslar 4. Bölüm ne zaman, saat kaçta?

Akdeniz'de Türk egemenliğini sağlayan Barbaros kardeşlerin dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam 4. Bölümüyle TRT 1'de yayınlanacak. Hızır Reis'in, "Bizim beşiğimiz ecel teknesi, gemi sesleri de ninnimizdir!" sözleriyle dikkat çeken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tarihi dizi seven pek çok kişi, bu dizinin yeni bölümüne ilişkin detayları Barbaroslar 4. Bölüm ne zaman, saat kaçta gibi sorularla inceliyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı ile son bölüm özeti.
BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko'yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?
BARBAROSLAR YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Papalığın peşinde olduğu mühendis Ebu Muhammed'i Tekgöz Theo'dan kurtarmayı başaran Oruç, ardından kötü bir sürprizle karşılaşmıştır. Isabel'den, aldığı gemisi Şahin tarafından zapt edilmiş, kurtardığı Ebu Muhammed de esir edilmiştir. Oruç, adına kara çalacak olan bu hadiseye nasıl bir tepki verecektir? Şahin'in bu ihanetine babası Kılıç Bey'in tavrı ne olacaktır?
Sylvio Akdeniz'de yıldızı parlayan Oruç'u zayıflatmak için Cafer ile kirli bir ittifaka girişmiştir. Para ve güç hırsıyla yanan Cafer, Oruç'a yeni bir darbe indirmek için ne tür bir yol izleyecektir?
Diğer yandan Pietro'nun emriyle Oruç'u bitirmek için uğraşlara giren Sylvio ilk olarak kızı Isabel'i ondan uzaklaştırmaya çalışacaktır. Öz babası ile Oruç arasında kalacak olan Isabel'in tavrı ne olacaktır? Baba Oruç kendisine karşı yapılan haksızlıklar karşısında nasıl bir yol izleyecektir?
Elleri İshak'ın ailesinin kanına bulaşmış olan Yorgo, Midilli'den kalkıp İskenderiye'ye kızının yanına sığınmıştır. İshak'ın kendisinden intikam almak istediğini bilen Yorgo'nun yardımına kim yetişecektir? Despina, babası Yorgo'nun İskenderiye'de saklandığını Oruç'tan gizleyecek midir?
BARBAROSLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yeni bölüm fragmanında, Oruç Reis'in ''Onların derdi bizi uykumuzda boğazlamak değilmiş. Gemiyi havaya uçuracaklarmış!'' sözleriyle dikkat çeken Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her Perşembe TRT 1'de yayınlanıyor. Dizinin 4. Bölümü bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak.
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 4. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video