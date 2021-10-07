Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı yeni bölüm fragmanı: Barbaroslar 4. Bölüm ne zaman, saat kaçta?

Akdeniz'de Türk egemenliğini sağlayan Barbaros kardeşlerin dizisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı bu akşam 4. Bölümüyle TRT 1'de yayınlanacak. Hızır Reis'in, "Bizim beşiğimiz ecel teknesi, gemi sesleri de ninnimizdir!" sözleriyle dikkat çeken yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tarihi dizi seven pek çok kişi, bu dizinin yeni bölümüne ilişkin detayları Barbaroslar 4. Bölüm ne zaman, saat kaçta gibi sorularla inceliyor. İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanı ile son bölüm özeti.

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pietro'nun emriyle içinde büyük sırların olduğu kitabın peşine düşen Radko, Süleyman'ın yaşadığı Midilli'ye çıkarma yapmış ve izini sürerek İshak'ın evine baskın verip onları sıkıştırmıştır. Bir anda Radko'yu karşısında bulan Hızır ve İshak acaba bu cendereden kurtulabilecek midir?