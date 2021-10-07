Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? Kocan Kadar Konuş konusu ve oyuncuları!

Bu akşam Star Tv ekranlarına gelecek olan Kocan Kadar Konuş filmi merakla bekleniyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Murat Yıldırım gibi isimlerin yer aldığı yapım, 2015 yılında çekilmiş olup romantik ve komedi türlerindedir. Kıvanç Baruönü'nün yönetmen koltuğunda oturduğu yapımda; Efsun karakterinin eğlenceli hikayesi izleyenlerle buluşacak. Buna göre; Kocan Kadar Konuş filmi nerede çekildi? İşte Kocan Kadar Konuş filmine dair merak edilen tüm detaylar...

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kocan Kadar Filmi Bolu'nun Göynük ilçesinde çekildi.



KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ KONUSU

Efsun üzerinden, bu coğrafyada yaşayan kadınların, daha küçük yaşlarda koca bulmaya programlandıklarını ileri süren yapım 30 yaşına gelmiş olan Efsun'un hayatının kalan kısmını birlikte geçirmeyi hedeflediği gerçek aşkı, sevgiyi, dürüstlüğü arayışını anlatırken, akranı olan kadınlar gibi erkekleri yönlendiremeyen genç kadının imdadına, "kadınlığın kitabını yazmış" İzmirli ailesi yetişir. Kendisini güvenilir Türk kadınlarına emanet eden Efsun erkeklerin tüm zaaflarını öğrendikten sonra ise karşısına yıllardır unutamadığı lise aşkı Sinan çıkar! Çevresindeki her kadın hızla evlilik hazırlığına girişip gelinlik giyme hayalleri kurarken; hayatına girmesini istediği doğru adamı bir türlü bulamayan bir kadının, Efsun'un hikayesini anlatıyor!

KOCAN KADAR KONUŞ FİLMİ OYUNCULARI

Ezgi Mola, Murat Yıldırım, Nevra Serezli