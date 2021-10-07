Serenay Sarıkaya’dan Kerem Bürsin’i çıldırtan teklif! Ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!

Magazin kulisleri bu haberle çalkalanıyor. Ünlüler dünyasının unutulmaz aşklarından olan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin'in ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı.
Son dönemde kendisinden yaşçça büyük isimlerle yaşadığı aşklarla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya geçmişte gönlünü kendisi gibi oyuncu Kerem Bürsin'e kaptırmıştı.
Uzun süre aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin çiftinin evlenecekleri konuşulurken sürpriz bir şekilde ayrılması kafalarda soru işareti bırakmıştı.
Şimdilerde Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin'in o dönem Serenay Sarıkaya'dan ayrılma nedeni oldukça dikkat çekici. İşte evlenmenin eşiğinden dönen Serenay Sarıkaya'nın Kerem Bürsin'i çıldırtan isteği...
İddiaya göre; Kerem Bürsin yıllar önce Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etti ve güzel oyuncu bu teklifi kabul etti. Ancak Sarıkaya'nın evlenmek için bir şartı vardı. Kerem Bürsin ile evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yapmak isteyen Sarıkaya'nın bu isteği Bürsin'i çileden çıkarttı ve çift geri dönüşü olmayacak şekilde ayrılık kararı aldı.