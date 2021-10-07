Sezonun en iddialı dizisi yakında ATV ekranında başlıyor! Merakla beklenen ‘Destan’ın afişi yayınlandı!

Dizinin yapımcı ve proje tasarımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla 'Destan'da izleyicinin dönem, hikaye ve prodüksiyon açısından ilk kez böyle bir yapım izleyeceklerini müjdelemiş ve 'Destan dizisinin; prodüksiyonu, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla sadece Türkiye'de değil dünyada da çok konuşulacağını' söylemişti.