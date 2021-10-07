Son dakika magazin haberi: Ece Ronay ve Mehmet Erbil olayında sular durulmuyor! Ece Ronay ve nişanlısından şok sözler

''ÖZÜR DİLENEN KSIIMLAR SİLİNMİŞ''

Açıklamasına ''Benim Mehmet Ali Erbil'in parasına ve ününe ihtiyacım yok. Ece benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını çok iyi biliyor. Bu konu beni rahatsız ettiği için görüşme yaptım. Ben evden çıktıktan sonra videoda özür dilenen kısımlar silinmiş. Benim de kardeşlerim var böyle bir şey asla kabul edilemez. Ece'nin böyle gündem olması beni çok rahatsız ediyor. Ben bu olayda Ece'ye herhangi bir tepki de göstermedim." sözlerini de ekledi.