Son dakika magazin haberi: Ece Ronay ve Mehmet Erbil olayında sular durulmuyor! Ece Ronay ve nişanlısından şok sözler

Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, dün akşam Mehmet Ali Erbil ile bir araya gelmişti. Mehmet Ali Erbil ile Mehmet Bilir sosyal medyadan bir video yayınlamıştı. Ece Ronay ise videonun ardından nişanlısı için "Erkekler kendi arasında anlaşmış. Sanırım artık nişanlım değil" demişti. Ece Ronay bu sabah 2. Sayfa programına konuk oldu. Nişanlısı Mehmet bilir canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Açıklamaları herkesi şok etti.
''KAPISINDA SİLAHLI ADAMLAR VARDI''
Programa bağlanan Mehmet Bilir, "Çevremden de çok telefon alınca konuyu çözmek için Mehmet Ali Erbil'le görüşmek istedim. Beni evine davet etti. Dün akşam saat 8'de Sarıyer'deki evine gittim. Evinin önü çok kalabalıktı silahlı adamlar falan vardı. Arayıp sen beni tongaya mı düşürmeye çalışıyorsun kapıda silahlı adamlar var dedim. 'Sıkıntı yok gel' dedi. Girdik içeri normal konuştuk. Ben dedim Ece'nin böyle konularla gündem olmasını istemiyorum. Ben Ece'yi bu durumdan çıkartmak istiyorum. Senden bir özür mesajı bekliyorum. 'Ben yaparım benin için sorun yok' dedi. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya geldiğim için ne yapacağımı bilemedim. Bana 'Ece'yi sattın, kaç para aldın' gibi mesajlar atıldı.'' dedi.
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısı ile buluştu! | Video
''ÖZÜR DİLENEN KSIIMLAR SİLİNMİŞ''
Açıklamasına ''Benim Mehmet Ali Erbil'in parasına ve ününe ihtiyacım yok. Ece benim böyle bir şeye ihtiyacım olmadığını çok iyi biliyor. Bu konu beni rahatsız ettiği için görüşme yaptım. Ben evden çıktıktan sonra videoda özür dilenen kısımlar silinmiş. Benim de kardeşlerim var böyle bir şey asla kabul edilemez. Ece'nin böyle gündem olması beni çok rahatsız ediyor. Ben bu olayda Ece'ye herhangi bir tepki de göstermedim." sözlerini de ekledi.