Tersane İstanbul zirvesi

10 Ekim'e kadar devam edecek olan Contemporary İstanbul'da Hepsiburada'nın yeni sanat platformu SanatBurada'nın sergisi ön plana çıktı. 14 kadın sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Akrasia' adlı sergiyi iş, sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri de gezdi. Etkinliğe katılanlar arasında Revna Demirören
, Tansa Mermerci
, Pervin Ersoy
, Mine Narin
, Elif Dürüst
, Fettah Tamince
, Çiğdem Simavi
, Aylin Tahincioğlu, Murat Özyeğin, Berrin Zorlu, Arzu Sabancı, Ali Sunal, Volkan- Zeynep Demirel, Gupse Özay ve Zehra Çilingiroğlu da vardı.
SERGİNİN GELİRİ TOHUM OTİZM VAKFI'NA
İŞ ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin gezdiği 'Akrasia' sergisi hakkında konuşan Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli "Sergiden elde edilecek gelir Tohum Otizm Vakfı'na aktarılacak olmasından mutluyuz" dedi.
DÜNDEN BUGÜNE BODRUM
MIMARI tasarım ögelerini, sanatsal bir bakış açısı ve çevreci bir yaklaşımla hayata geçirerek modern yaşam alanları yaratan Nef; Bodrum ve sanat tutkusunu Contemporary İstanbul kapsamında yansıttı. Sanat fuarı kapsamında Sıtkı Kösemen
'in 'Dönüşümler' sergisini ve tasarımcı Sema Topaloğlu, 'Reflective Garden' yerleştirmesini sunan Nef, Sıtkı Kösemen ve Emre Arolat'ın konuk olduğu bir söyleşi düzenledi. Söyleşide Bodrum'un dünü bugünü, yıllar içinde geçirdiği gelişim konuşuldu.