Yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren atv dizisi 'Kardeşlerim', yeni sezona bomba gibi başlangıç yaptı. Celil Nalçakan
, Halit Özgür Sarı
, Cüneyt Mete
, Fadik Sevin Atasoy
, Su Burcu Yazgı Coşkun
, Yiğit Koçak
gibi isimlerin rol aldığı dizinin Youtube kanalı, 2 milyon aboneye ulaştı. Yayınlanan her yeni bölümle izleyici kitlesi artan dizinin 23. bölüm tanıtımı ise izlenme rekorları kırıyor. 'Kardeşlerim'in 9 Ekim cumartesi akşamı yayınlanacak 23. bölümün tanıtımı 24 saat dolmadan 3 milyon izlenmeyi geçti. Sadece dizi hesabında bu sayıya ulaşan dizi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Dizi internette ise toplamda 1 milyar gibi erişilmesi güç bir rakama erişti.