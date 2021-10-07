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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Youtube kanalı 2 milyon aboneye ulaştı!

Youtube kanalı 2 milyon aboneye ulaştı!

Kardeşlerim, yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı. Dizi, reytingdeki başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından söz ettiriyor. Kardeşlerim’in YouTube kanalı 2 milyon aboneye ulaştı. Dizinin yeni bölüm tanıtımı ise 24 saat dolmadan 3 milyon izlenmeyi geçerek rekor kırdı

Yakaladığı reyting başarısının yanı sıra dijital platformlarda da adından sıkça söz ettiren atv dizisi 'Kardeşlerim', yeni sezona bomba gibi başlangıç yaptı. Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak gibi isimlerin rol aldığı dizinin Youtube kanalı, 2 milyon aboneye ulaştı. Yayınlanan her yeni bölümle izleyici kitlesi artan dizinin 23. bölüm tanıtımı ise izlenme rekorları kırıyor. 'Kardeşlerim'in 9 Ekim cumartesi akşamı yayınlanacak 23. bölümün tanıtımı 24 saat dolmadan 3 milyon izlenmeyi geçti. Sadece dizi hesabında bu sayıya ulaşan dizi, sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Dizi internette ise toplamda 1 milyar gibi erişilmesi güç bir rakama erişti.
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Youtube kanalı 2 milyon aboneye ulaştı!
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