Dokuma sanatı ile dijitali birleştiren ‘Şehzade’ye büyük ilgi

SABAH
, Daily Sabah
, Şamdan Plus ve GQ'nun ana medya sponsoru olduğu 16. Contemporary İstanbul
'da eserler ve sanatçılar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kendi ismine patentli dokuma tekniği ile hazırladığı 'Anadolu'nun Sessiz Dili Yen' koleksiyonu ile New York
'a ülkemizin kültürünü taşıyan sanatçı Fırat Neziroğlu
'nun, Anna Laudel Galeri
'de sergilenen son eseri 'Fütüristik Şehzade', Contemporary'de büyük ilgi görüyor. Sanatçının dokuma sanatıyla dijital sanatı birleştirdiği eseri, aynı zamanda NFT sanal sahipliğini dünyada ilk defa gerçek bir eser olarak dokunsal hale getiriyor. Güncellenebilir sanat eseri kategorisinde ilk olma özelliği taşıyan eser, İstanbul'dan sonra Avustralya
'dan başlayarak tüm dünyayı dolaşacak.