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Giriş Tarihi: 8.10.2021 09:27 Son Güncelleme: 8.10.2021 09:27

Eda Özülkü'nün acı günü! Sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Eda Özülkü’nün acı günü! Sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ünlü şarkıcı Eda Özülkü’nün babası hayatını kaybetti. Eda Özülkü, sosyal medyadan paylaştığı duygusal mesajla babasına veda etti. Eda Özülkü’nün paylaşımı adeta yürekleri dağladı. İşte Ede Özülkü’nün duygu yüklü o paylaşımı…

Doksanlı yılların sevilen seslerinden Eda Özülkü, babasını kaybetti. Özülkü, duygularını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Eşi Metin Özülkü ile birlikte yaptıkları şarkılarla doksanlı yıllara damga vuran şarkılar yapan Eda Özülkü'nün babası hayatını kaybetti. Özülkü'nün babasıyla ilgili yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Ünlü şarkıcı, babasının eski fotoğrafını kullandı ve şu ifadelere yer verdi:

'Sen yanımdayken hiç canım acımadı baba. İlk dişim çekildiğinde kucağında oturdum, gıkım çıkmadı. Eğri büğrü araba kullanırken de yanımda senin gıkın çıkmadı. Ne de olsa senin öğrencindim. Düğün günümde gözyaşlarını saklamak için yatak odanıza kaçışını da unutmadım hiç. Tamam tamam görmedim hiç ağladığını. Hep güvendin bize...'

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Eda Özülkü'nün acı günü! Sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı
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