Eda Özülkü’nün acı günü! Sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ünlü şarkıcı, babasının eski fotoğrafını kullandı ve şu ifadelere yer verdi:

'Sen yanımdayken hiç canım acımadı baba. İlk dişim çekildiğinde kucağında oturdum, gıkım çıkmadı. Eğri büğrü araba kullanırken de yanımda senin gıkın çıkmadı. Ne de olsa senin öğrencindim. Düğün günümde gözyaşlarını saklamak için yatak odanıza kaçışını da unutmadım hiç. Tamam tamam görmedim hiç ağladığını. Hep güvendin bize...'