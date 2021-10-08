Esra Ersoy müstehcen görüntülerini gönderdiği için dava edilmişti… Ciciş Esra’dan flaş hamle!

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Esra Ersoy, avukatı aracılığıya 'İftira' suçundan iş adamı M.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ersoy, M.Y. ile 11 yıl duygusal birliktelik yaşadıkları kaydederek, M.Y.'nin evli olduğunu söylemediği ve evlilik vaadiyle kandırdığını söyledi. Ersoy'un avukatı dilekçesinde, "Müvekkilim şüphelinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istemiş ancak şüpheli boşanacağını, ısrarla kendisini sevdiğini söyleyerek ayrılmak istememiştir. Bu şekilde müvekkilim şüpheliye aşık olmuş ve 11 yıl boyunca birlikte olmuşlardır. Ancak aralarında yaşanan küçük bir sorun sonrası şüpheli müvekkil hakkında karalama kampanyasına başlamış ve gerçeğe aykırı bir şekilde suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.