Esra Ersoy müstehcen görüntülerini gönderdiği için dava edilmişti… Ciciş Esra’dan flaş hamle!

Cicişler olarak tanınan kız kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, Ankaralı iş adamı M.Y.'ye sosyal medya üzerinden müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
EVLİLİK VAADİYLE KANDIRILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Esra Ersoy, avukatı aracılığıya 'İftira' suçundan iş adamı M.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Ersoy, M.Y. ile 11 yıl duygusal birliktelik yaşadıkları kaydederek, M.Y.'nin evli olduğunu söylemediği ve evlilik vaadiyle kandırdığını söyledi. Ersoy'un avukatı dilekçesinde, "Müvekkilim şüphelinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak istemiş ancak şüpheli boşanacağını, ısrarla kendisini sevdiğini söyleyerek ayrılmak istememiştir. Bu şekilde müvekkilim şüpheliye aşık olmuş ve 11 yıl boyunca birlikte olmuşlardır. Ancak aralarında yaşanan küçük bir sorun sonrası şüpheli müvekkil hakkında karalama kampanyasına başlamış ve gerçeğe aykırı bir şekilde suç duyurusunda bulunmuştur" dedi.
'GÖRÜNTÜLERİ M.Y İSTEDİ'
Ersoy'un avukatı dilekçede söz konusu müstehcen görüntüleri M.Y.'nin isteği üzerine gönderildiğini belirterek, "Fotoğraf ve görüntüler şüpheli tarafından istenildiği için gönderilmiştir. Şüpheli, müvekkilimin masum olduğunu bilmesine rağmen asılsız bir beyanla soruşturma açılmasına neden olmuştur. Bu durum medyaya yansımış ve müvekkilimin cinsel taciz suçu işlediği algısı oluşturulmuştur. Bu algı nedeniyle sosyal medyadan rahatsız edici mesajlar almaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.
Dilekçede, M.Y. hakkında 'iftira' suçundan soruşturma başlatılması ardından da dava açılması talep edildi.
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Ersoy'un avukatı, şüphelinin müvekkilinden fotoğraf ve görüntüleri istediğine dair yazışmalar, birlikte oldukları anlara ait fotoğraflar ile tatil yaptıkları otel kayıtlarını da savcılığa delil olarak sundu.