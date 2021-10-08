Genç eşinin ihaneti ile sarsılan Burak Sergen’den haber var! Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatılmış...

Usta oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal ile Şubat 2019'da ilişkisini ciddiye taşımış, nişan yüzüklerini takmıştı. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan ve hastalığı çok ağır geçiren Burak Sergen ölümden dönmüş, toparlanır toparlanmaz haziran ayında sürpriz bir kararla sevgilisiyle nikah masasına oturmuştu.
Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatıldığını öğrenen Burak Sergen yıkıldı. Sevilen oyuncu Burak Sergen cephesinden ilk açıklama avukatından geldi.
İşte Burak Sergen'in avukatı Uğur Stkı'nın açıklaması:
"Müvekkilim Burak Sergen'in üç yıllık nişanlılık süresinden sonra derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen ile ilgili SABAH GÜNAYDIN'da yayınlanan fotoğraflar, müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır.
Sergen, eşinin ihanet görüntüleri ile sarsılmış, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye gömülmüştür. Boşanma davası başta olmak üzere tüm hukuki süreç başlatılmıştır."