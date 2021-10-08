Genç eşinin ihaneti ile sarsılan Burak Sergen’den haber var! Ölüm kalım savaşı verirken bile aldatılmış...

İşte Burak Sergen'in avukatı Uğur Stkı'nın açıklaması:

"Müvekkilim Burak Sergen'in üç yıllık nişanlılık süresinden sonra derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen ile ilgili SABAH GÜNAYDIN'da yayınlanan fotoğraflar, müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır.