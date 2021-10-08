İhanetle ilgili Burak Sergen’in avukatından açıklama

Şoktayız derin bir üzüntü içindeyiz
BURAK Sergen
'e ihanet
eden eşi Nihan Ünsal
'ı, GÜNAYDIN suçüstü yakalamıştı. Sergen cephesinden ilk açıklamayı ünlü oyuncunun avukatı Uğur Sıtkı
yaptı. İşte o açıklama:
"Müvekkilim Burak Sergen'in üç yıllık nişanlılık süresinden sonra derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen
ile ilgili SABAH
GÜNAYDIN'da yayınlanan fotoğraflar, müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır.
Sergen, eşinin ihanet görüntüleri ile sarsılmış, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye gömülmüştür. Boşanma davası başta olmak üzere tüm hukuki süreç başlatılmıştır."