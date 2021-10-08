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Giriş Tarihi: 8.10.2021

İhanetle ilgili Burak Sergen’in avukatından açıklama

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
İhanetle ilgili Burak Sergen’in avukatından açıklama
Şoktayız derin bir üzüntü içindeyiz
BURAK Sergen'e ihanet eden eşi Nihan Ünsal'ı, GÜNAYDIN suçüstü yakalamıştı. Sergen cephesinden ilk açıklamayı ünlü oyuncunun avukatı Uğur Sıtkı yaptı. İşte o açıklama:

"Müvekkilim Burak Sergen'in üç yıllık nişanlılık süresinden sonra derin bir sevgi ve güven hissiyle evlendiği Nihan Ünsal Sergen ile ilgili SABAH GÜNAYDIN'da yayınlanan fotoğraflar, müvekkilim ve yakın çevresinde şaşkınlık ve şok etkisi yaratmıştır.

Sergen, eşinin ihanet görüntüleri ile sarsılmış, derin bir hayal kırıklığı ve üzüntüye gömülmüştür. Boşanma davası başta olmak üzere tüm hukuki süreç başlatılmıştır."
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İhanetle ilgili Burak Sergen’in avukatından açıklama
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