Kırmızı Oda 46. yeni bölüm fragmanı: Kırmızı Oda’nın yeni karakteri Keklik kim, hikayesi ve gerçek adı ne?

Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına geçecek. Dizinin yeni sezonunda dramatik hikayeleriyle dikkat çeken karakterlere bir yenisi eklendi. Kırmızı Oda 46. bölüm fragmanı ile öğrenilen Keklik karakteri izleyicinin dikkatini çekiyor. Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Keklik kim, gerçek adı ne gibi sorularla Keklik'in hikayesi merak ediliyor. İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve konuyla ilgili merak edilenlerin yanıtı.

KIRMIZI ODA KEKLİK'İN HİKAYESİ NE?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ile diziye dahil olan Keklik'in Doktor Hanım'ın odasına girişi dikkat çekiyor. Oldukça yakın gözüken ikilinin geçmişi olduğu tahmin ediliyor. Ancak Keklik Doktor Hanım'ın eski bir dostu mu yoksa hastası mı henüz bilinmiyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümle birlikte bu karakterin hayatına dair detaylar ortaya çıkacak.