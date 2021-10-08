Kırmızı Oda 46. yeni bölüm fragmanı: Kırmızı Oda’nın yeni karakteri Keklik kim, hikayesi ve gerçek adı ne?

Kırmızı Oda yeni bölümüyle bu akşam izleyicinin karşısına geçecek. Dizinin yeni sezonunda dramatik hikayeleriyle dikkat çeken karakterlere bir yenisi eklendi. Kırmızı Oda 46. bölüm fragmanı ile öğrenilen Keklik karakteri izleyicinin dikkatini çekiyor. Kırmızı Oda'nın yeni karakteri Keklik kim, gerçek adı ne gibi sorularla Keklik'in hikayesi merak ediliyor. İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ve konuyla ilgili merak edilenlerin yanıtı.
KIRMIZI ODA KEKLİK'İN HİKAYESİ NE?
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ile diziye dahil olan Keklik'in Doktor Hanım'ın odasına girişi dikkat çekiyor. Oldukça yakın gözüken ikilinin geçmişi olduğu tahmin ediliyor. Ancak Keklik Doktor Hanım'ın eski bir dostu mu yoksa hastası mı henüz bilinmiyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümle birlikte bu karakterin hayatına dair detaylar ortaya çıkacak.
KIRMIZI ODA KEKLİK KİMDİR, GERÇEK ADI NE?
Kırmızı Oda'nın yeni karakterlerinden biri olan Keklik'e Ayta Sözeri hayat veriyor. 1976 doğumlu olan Ayta Sözeri daha önce Ulan İstanbul, Kayıp Şehir, Dadı, Akasya Durağı gibi yapımlarda rol almıştı. Ünlü isim Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde de oynadı.
KIRMIZI ODA DİZİSİNDEKİ KEKLİK KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Keklik karakterine Ayta Sözeri hayat veriyor. Ayta Sözeri 31 Mart 1976'da Almanya'da dünyaya geldi. Türk müzisyen ve oyuncu olarak tanınan Sözeri son günlerde herkes tarafından merak konusu oldu. Ailesiyle 1980'de İzmir'e yerleşen Ayta Sözeri Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği korosunda Türk Müziği eğitimi aldı. Güneşi Gördüm, Teslimiyet, Kukuriku (Kadın Krallığı), Aile Arasında filmlerinde rol almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jüri olmuştur.
AYTA SÖZERİ'NİN OYNADIĞI DİZİLER
2000 Dadı – Şarkıcı
2000 Hayat Bağları - Hapisane Müdürü
2006 - Arka Sokaklar - Aydan
2007 Kuzey Rüzgarı - Okşan
2008 Dudaktan Kalbe - Mahkûm
2009 Akasya Durağı - Naciye, Zümrüt
2009 Kahramanlar - Arzu
2010 Parmaklıklar Ardında - Mahkûm
2011 Papatyam - Şebnem
2012 Acayip Hikayeler - Cansu
2012 Kayıp Şehir - Duygu
2014 Ulan İstanbul - Umay
2015 Paramparça - Nezaket
Kırmızı Oda 46. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video