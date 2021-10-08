Niyazi Gül Dörtnala nerede çekildi? Niyazi Gül Dörtnala konusu ne, oyuncuları kimler?

Yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği 2015 çıkışlı Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu ve oyuncuları yoğun ilgi görüyor. Aksiyon ve dram türündeki yapımın bu akşam yayınlanacak olması sebebiyle Niyazi Gül Dörtnala konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi gibi sorulara yanıt aranıyor. Komik sahnelerin yer aldığı yapımda önemli bir at yarışı mücadelesi olan Ege Derbisi'ne safkanlarıyla katılan Sultan ve Rıza'nın zafere giden yoldaki maceralarını konu ediniyor. İşte Niyazi Gül Dörtnala filmi konusu, oyuncuları, çekildiği yer ile ilgili detaylar…

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ KONUSU NE?

Profesör Veteriner Niyazi Gül, çocukluğundan bu yana hayvanlarla arası hep iyi olan, büyük-küçük baş fark etmez tüm hayvanların dilinden anlayan biraz sıradışı bir bilimadamıdır. İnsanların zevki için hayvanlara eziyet edilmesine, avcılığa, gerçek kürk tüketimine sonuna kadar karşıdır. Üniversitede dersleri hep eğlenceli geçen Niyazi Gül'ün bir de Hediye adında bir çalışanı vardır. Hediye hem Niyazi Gül'ün tüm işlerine koşturur hem de yıllarını verdiği gizli formülü bulması için deneylerine yardım eder. İzmir'de kendi halinde yaşayan Niyazi Gül'ün mütevazi hayatı Sultan Şahmerdan ve Rıza Kabakoz'un atlarını yarıştırma iddiası ile allak bullak olacaktır!

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Niyazi Gül Dörtnala filminin çekimleri İzmir'in Torbalı ilçesinde yapıldı.

NİYAZİ GÜL DÖRTNALA FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ata Demirer - Niyazi Gül

Demet Akbağ - Sultan

Şebnem Bozoklu - Hediye

Levent Ülgen - Rıza

Ayşenil Şamlıoğlu - Naciye