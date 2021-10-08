Youtuber Buket Sena Özdemir yediği çanta lincine cevap verdi: Kimsenin kötü hissetmesini istemiyorum

Özdemir, bu konu hakkında atılan tweetin altına yazılan yorumları okuduğunda üzüldüğünü dile getirerek "Çantanın pahalı fiyatının öfkesinin bana yöneltildiğini gördüğümde sinirlenip üzüldüm. Eğer linç yiyorsam sorgularım. Yanlış bir şey yapıp yapmadığımı düşünürüm. Ama bu defa o kadar iyi biliyordum ki yanlış bir şey yapmadığımı hiç düşünmedim bile. İşbirliklerimi de kalitesine bakarak alıyorum. Pahalı veya ucuz olmasına bakmıyorum. Eğer ürün dandikse tanıtmıyorum. Ama kaliteliyse tanıtıyorum. Her şey size hitap etmek zorunda değil. Bahsi geçen videomu izleyen kimsenin de kötü hissetmesini istemiyorum" dedi.

Neler yapıyorsun Buket? Nasıl gidiyor hayat?

İki yıl sonra okula dönmek çok garip hissettirdi bana. Gerçekten ilk defa okula gidiyormuş gibi hissediyorum. Öyle bir heyecan var. Pandemide hayatımda çok şey değişti. Kendi evime çıktım. Tamamen kendimle bir gün geçirmeye başladım. Çok yeni bir hayata başlamış gibi farklı hissediyorum. Yaz tatilimden de bahsedeyim biraz da :) İlk kez yurtdışına çıktım. Ukrayna'ya gittim. Farklı bir gezegende gibi hissettim. İnsanlar, gelenekler her şey çok farklı. Kendi dünyamın çok küçük olduğunu gördüm.

Son görüşmemizden bu yana hayatında önemli bir değişiklik oldu mu?

Okulun başlaması oldu sanırım. Günümü çok etkiliyor okul. Tüm günüm karşı yakada geçiyor. Okul yokken influencer olduğum için çalışıyor gibiydim. Ama şimdi öğrenci gibi hissediyorum kendimi.