Bensu Soral’ın boşanma aşamasındaki eşi Hakan Baş partiye katıldı! Hakan Baş partiden kiminle ayrıldı?

Son zamanlarda Bensu Soral ile evliliğinde kriz yaşadığı belirtilen iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde bir partiye katıldı.

PARTİDE GENÇ Bİ KADINLA YAKINLAŞTI

Aralarında Edis'in de olduğu arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda bir partiye katılan Baş'ın genç bir kadınla samimi olduğu iddia edildi.