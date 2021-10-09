Bensu Soral’ın boşanma aşamasındaki eşi Hakan Baş partiye katıldı! Hakan Baş partiden kiminle ayrıldı?

Son zamanlarda Bensu Soral ile evliliğinde kriz yaşadığı belirtilen iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde bir partiye katıldı.
PARTİDE GENÇ Bİ KADINLA YAKINLAŞTI
Aralarında Edis'in de olduğu arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda bir partiye katılan Baş'ın genç bir kadınla samimi olduğu iddia edildi.
DIŞARI ÇIKTI
Partide bir kadınla samimi sohbeti dikkat çeken Hakan Baş, daha sonra dışarı çıktı.
EDİS'İN ASİSTANI İLE ARACINDA GÖRÜNTÜLENİNCE BÜYÜK PANİK YAŞADI!
İlerleyen dakikalarda Baş'ın Edis'in asistanlığını yaptığı öğrenilen Simge isimli genç bir kızla aracının içinde görüntülendi. Baş'ın araçla genç kadınla poz vermemek için saklanması da dikkat çekti.