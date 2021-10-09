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Giriş Tarihi: 9.10.2021 18:50 Son Güncelleme: 9.10.2021 19:54

Bensu Soral’ın boşanma aşamasındaki eşi Hakan Baş partiye katıldı! Hakan Baş partiden kiminle ayrıldı?

Bensu Soral’ın boşanma aşamasındaki eşi Hakan Baş partiye katıldı! Hakan Baş partiden kiminle ayrıldı?

2018 yılında evlenen Bensu Soral ve Hakan Baş’ın bir süredir boşanacağı ve ‘evleri ayırdılar’ iddiası magazin kulislerinde dolaşıyor. İş insanı Hakan Baş, geçen Perşembe günü bir arkadaş grubuyla Nişantaşı’nda bir partiye katıldı. Baş’ın genç bir bayanla samimi halleri gündeme bomba gibi geldi. İşte ayrıntılar…

Son zamanlarda Bensu Soral ile evliliğinde kriz yaşadığı belirtilen iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz günlerde bir partiye katıldı.

PARTİDE GENÇ Bİ KADINLA YAKINLAŞTI

Aralarında Edis'in de olduğu arkadaş grubuyla Nişantaşı'nda bir partiye katılan Baş'ın genç bir kadınla samimi olduğu iddia edildi.

DIŞARI ÇIKTI

Partide bir kadınla samimi sohbeti dikkat çeken Hakan Baş, daha sonra dışarı çıktı.

EDİS'İN ASİSTANI İLE ARACINDA GÖRÜNTÜLENİNCE BÜYÜK PANİK YAŞADI!

İlerleyen dakikalarda Baş'ın Edis'in asistanlığını yaptığı öğrenilen Simge isimli genç bir kızla aracının içinde görüntülendi. Baş'ın araçla genç kadınla poz vermemek için saklanması da dikkat çekti.

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Bensu Soral’ın boşanma aşamasındaki eşi Hakan Baş partiye katıldı! Hakan Baş partiden kiminle ayrıldı?
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