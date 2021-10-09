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Giriş Tarihi: 9.10.2021 17:16 Son Güncelleme: 9.10.2021 17:17

Kalp Yarası'nda Hande’nin intiharı ortalığı karıştırır!

Kalp Yarası’nda Hande’nin intiharı ortalığı karıştırır!

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz ve Kemal Burak Alper'in paylaştığı "Kalp Yarası", 11 Ekim Pazartesi günü ekrana gelecek. İşte Kalp Yarası'nda yaşanacaklar...

Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.

Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalır. Ferit'in Ayşe'yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande'nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girmiştir.

Kalp Yarası 15. Yeni Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! "Ölüyorum, görmüyor musun Ayşe?"

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Kalp Yarası'nda Hande’nin intiharı ortalığı karıştırır!
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