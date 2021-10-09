Kar altında kaldım neredeyse donuyordum!

Ünlü oyuncu Mine Çayıroğlu
, çocuk yaşta evlerimize konuk olan ünlülerden… Yeteneği erken keşfedilip henüz 5 yaşındayken kamera karşısına geçti. Önce Adile Teyze filminde, iki yıl sonra da İmparator projesinde oynadı. Onun kariyerinin dönüm noktası ise 9 yaşında oynadığı Çalıkuşu dizisindeki Munise karakteri oldu. Ardından herkes tarafından tanınan bir oyuncu oldu. Geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Akif filminde canlandırdığı İsmet Hanım karakteriyle de oldukça dikkat çekti.
3 BÖLÜMLÜK BİR DİZİYDİ
Bu hafta size son günlerin en çok konuşulan oyuncularından Mine Çayıroğlu'nun başından geçen unutulmaz bir hikayeden bahsedeceğim...
Ekranda gördüğümüz dizi ve filmlerin kamera arkasında yoğun çalışmalar yatıyor. İzlediğimiz tek bir sahne bile uzun çekim süreçlerinden geçiyor. Hele ki kötü hava şartlarında yapılan çekimler oyuncuları oldukça zorlayabiliyor. Çayıroğlu'nun anısı da eski yıllara dayanıyor. Güzel oyuncu, 15 yaşındayken 'Aysarının Zilleri' adlı 3 bölümlük bir dizide rol almıştı.
SAHNE GEREĞİYDİ AMA...
1992 yapımı bu projenin çekimleri Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde gerçekleşmişti. Oldukça yoğun kar yağışının olduğu mevsimde yapılan çekimlerde Çayıroğlu'nun kar altına gömülmüş bir sahnesi çekilecekti. Ünlü oyuncu, tam 29 yıl öncesine gitti ve o gün yaşananları aynı heyecanla anlattı: "Aysarının Zilleri adlı TV dizisini Sarıkamış'ta çekiyorduk. Sahne gereği kara gömülmem icap etti. Çekimler sırasında teknik aksaklıklar yaşandı ve bu nedenle bir süre karın içinde unutuldum."
YALÇIN DÜMER'LE OYNADI
Çayıroğlu, dönemin ünlü oyuncularından Yalçın Dümer
ile olan sahnesinde karın altına tamamen gömülmüştü. Ancak kısa süreli yaşanan gecikme ünlü oyuncunun canına mal oluyordu. "Orada donma tehlikesi geçirdim. Bu benim unutamadığım set anılarımdan biridir" diyen Çayıroğlu, çekim sonrasında nasıl kurtulduğunu da şöyle anlattı: "Yörede yaşayan köylüler hayatımı kurtardı. Set çalışanları da yardımcı oldular."
Bu durum sonrasında Çayıroğlu'na hemen müdahalede bulunuldu, önce vücut ısısı yerine getirilip daha sonra oyuncu sıcak bir ortama alındı.
HASTALANMADAN BİTTİ
Yaşanan aksaklıklar nedeniyle çekim bir sonraki güne kaldı ve son sahne için yeniden set kuruldu. Bu kez Çayıroğlu ve Dümer, bir kez daha kar altına girdi. Ardından rol gereği diğer oyuncular tarafından kar yığının içinden çıkartıldılar. Bu zorlu tecrübesinin hâlâ etkisinde olan Çayıroğlu, son gün başarıyla çekimleri bitirdiklerini söyledi: "Ertesi gün sahnenin bir daha çekileceğini öğrenince çok korkmuştum ama sıkıntı olmadan ve hastalanmadan tamamlamıştım."