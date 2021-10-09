Mehmet Ali Erbil’in Ece Ronay’a yaptığı DM’den yürümek mi, taciz mi?

Son dönemde Instagram güzelleri arasında ünlülerle samimiyet kurup, sonra da yazılan mesajları ifşa etmek moda oldu. Ece de Erbil'i bedava klipte oynatıp, onun popülaritesinden yararlanıp sonra da ünlü şovmenin mesajlarını ifşa ederek bir taşla iki kuş vurmuş da olabilir!