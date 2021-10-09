Mehmet Ali Erbil’in Ece Ronay’a yaptığı DM’den yürümek mi, taciz mi?

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etti. Ve Erbil'in tacizine ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını iddia etti.
Erbil defalarca ölümden dönmesine, ilerlemiş yaşına rağmen Instagram'dan, DM'den genç kızlara yürümeye devam ediyor. Huylu huyundan vazgeçmiyor.
Öte yandan Ece, bu ifşa olayından önce Erbil'i klibinde oynatmış, onunla buluşup fotoğraf çektirmiş. İfşa ettiği mesajlarda bile ünlü şovmen ile uzun uzun mesajlaştığı anlaşılıyor.
Erbil ise "Beş kuruş para almadan Ece'nin klibinde oynadım" diyor. Kısacası ikilinin arasında bir samimiyet oluşmuş. Tabii bu samimiyetin derecesini bilmiyoruz.
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Ece, babası yaşındaki Erbil'in çapkın biri olduğunu, genç kızlara DM'den yürüdüğünü biliyordu herhalde. Erbil ile de hayatın anlamını, kitapları, sanatı vs. konuşacağını mı sanıyordu?
Son dönemde Instagram güzelleri arasında ünlülerle samimiyet kurup, sonra da yazılan mesajları ifşa etmek moda oldu. Ece de Erbil'i bedava klipte oynatıp, onun popülaritesinden yararlanıp sonra da ünlü şovmenin mesajlarını ifşa ederek bir taşla iki kuş vurmuş da olabilir!
Elbette Ece, Instagram'da bikinili pozlar verse de, Tiktok'ta göğsünü gösterse de Erbil'in "Seninle bu gece yatmak istiyorum", "Git memelerini aç Tiktok'ta" gibi mesajlar atmasının savunulacak bir yanı yok.
Normal biri bunu yapınca tacize girer ama Erbil yapınca olay magazin polemiği gibi algılanıyor.