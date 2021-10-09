Türkücü Alişan ’Ölümden döndüm’ demişti... Alişan’ın milyonluk estetik davasında flaş gelişme

ŞÜKRET Kİ ÖLMEDİN!

Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan 2 ay sonra karnımda su toplamalar oldu. Haftanın iki günü yaklaşık ikişer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşirelerde şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var. Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup geçen sene tekrardan ameliyat oldum. Biraz toparlandı ama o yanık izi ve dalgalanmalar hiç geçmeyecek. Ömür boyu bunu taşıyacağım. Bu arkadaşımdan da hiç destek göremediğim için hem açıklama gereği duydum hem de hukuki yollara başvurdu. Hem maddi hem de manevi olarak..."