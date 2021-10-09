Bu akşam ekrana gelen Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ve oyuncularıyla dikkat çekiyor. Türk komedi filmleri arasında yoğun ilgi gören yapımda Şeref ve Onur karakterlerinin yol hikayesini izliyoruz. Sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken oyuncu kadrosunun yanı sıra filmin çekildiği yerlerde merak ediliyor. Peki, İbrahim Büyükak'ın hem senaristliğini yaptığı hem de başrolde oynadığı Yol Arkadaşım 2 filmi konusu ne, oyuncuları kim? Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncu kadrosu;

İbrahim Büyükak (Şeref)

Oğuzhan Koç (Onur)

Ezgi Eyüboğlu (Çilek)

Dilber Ay (Muzaffer Usta)

Olgun Toker (Selim)

Kadir Polatçı (Nevzat)

Bahar Şahin (Cemre)

Aycan Koptur (Ayşen)

Kıvanç Baran Arslan (Veli)

Tamer Levent (Şükran)

Ülkü Duru (Gülümser)



YOL ARKADAŞIM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul'da çekimi başlayan film daha sonra İstanbul Ayvalık yolu üzerinde çekildi. Filmin büyük bölümü ise Balıkesir Ayvalık'ta çekildi.

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir...