Haberler Günaydın Haberleri Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı dikkat çekti! Zeynep Bastık ve Edis'in dansı sosyal medyaya da damga vurdu!
Giriş Tarihi: 9.10.2021 18:04 Son Güncelleme: 9.10.2021 18:07

Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı dikkat çekti! Zeynep Bastık ve Edis'in dansı sosyal medyaya da damga vurdu!

Zeynep Bastık ve Edis’in sarmaş dolaş dansı dikkat çekti! Zeynep Bastık ve Edis’in dansı sosyal medyaya da damga vurdu!

Temmuz ayında Tolga Akış ile dünya evine giren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Zeynep Bastık’ın Edis ile samimi dansı sosyal medyayı adeta salladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya, ‘sen evlisin’ gibi yorumlarda bulundu. İşte sosyal medyaya da damga vuran o dans…

Son zamanlarda çıkardığı şarkı ve projelerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, temmuz ayında Çeşme'de düzenlenen törenle birlikte olduğu reklamcı ve menajer Tolga Akış ile dünya evine girdi.

SARMAŞ DOLAŞ DANSLARI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Dün bir partiye katılan Zeynep Bastık'ın arkadaşı Edis ile dansı sosyal medyaya damga vurdu.

İKİLİ KENDİNDEN GEÇTİ

Bastık'ın ünlü şarkısı 'Marlon Brando' ile dans eden ikili adeta kendinden geçti. Kendilerini şarkının ritmine kaptıran Edis ve Zeynep Bastık, samimi bir şekilde dans etti.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN DANS

Görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, bu samimi dans sonrası ikiye bölündü.

YORUMLARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Kullanıcılar, "Sen evlisin bu dans hoş olmamış" ve "Gayet normal bir görüntü" gibi yorumlarda bulundu.

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Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı dikkat çekti! Zeynep Bastık ve Edis'in dansı sosyal medyaya da damga vurdu!
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