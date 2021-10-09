Zeynep Bastık ve Edis’in sarmaş dolaş dansı dikkat çekti! Zeynep Bastık ve Edis’in dansı sosyal medyaya da damga vurdu!

Son zamanlarda çıkardığı şarkı ve projelerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, temmuz ayında Çeşme'de düzenlenen törenle birlikte olduğu reklamcı ve menajer Tolga Akış ile dünya evine girdi.
SARMAŞ DOLAŞ DANSLARI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Dün bir partiye katılan Zeynep Bastık'ın arkadaşı Edis ile dansı sosyal medyaya damga vurdu.
İKİLİ KENDİNDEN GEÇTİ
Bastık'ın ünlü şarkısı 'Marlon Brando' ile dans eden ikili adeta kendinden geçti. Kendilerini şarkının ritmine kaptıran Edis ve Zeynep Bastık, samimi bir şekilde dans etti.
SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN DANS
Görüntüler ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcıları, bu samimi dans sonrası ikiye bölündü.