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Giriş Tarihi: 10.10.2021 17:02

Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları, konusu ve özeti

Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları, konusu ve özeti

Televizyon yayın akışında yer alan filmleri inceleyenler, bu akşam ekrana gelecek olan Bayi Toplantısı filmine ilişkin araştırmaya koyuldu. Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler gibi sorular televizyon izleyicilerinin araştırmaları arasında yer alıyor. Ayrıca filmin nerede ve ne zaman çekildiği de merak ediliyor. Bayi Toplantısı oyuncuları, konusu ve özeti ile filme ilişkin merak edilenlerin yanıtı haberimizde.

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı gibi isimlerin yer aldığı komedi türündeki Bayi Toplantısı filmi, yerli komedi sevenlerin gündeminde yer alıyor. Film, iş toplantısı için bir araya gelen Namık, Adem ve Sadık'ın absürt serüvenini işliyor. Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi sorularıyla incelenen yerli komedi türündeki filmle ilgili detaylar haberimizde. İşte Bayi Toplantısı oyuncuları, konusu ve özeti.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.

BAYİ TOPLANTISI KAÇ YAPIMI, NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yılında çekimleri tamamlanan ve 21 Şubat 2020 yılında vizyona giren filmin çekimleri İstanbul ve Konya'da gerçekleştirildi.

BAYİ TOPLANTISI OYUNCULARI

İbrahim Büyükak - Namık

Onur Buldu - Sadık

Doğu Demirkol - Adem

Büşra Pekin - Övgü

Safa Sarı - Demircan

Deniz Hamzaoğlu

Çağla Demir

Rıza Akın

Hakan Salınmış

Sacide Taşaner

Zeyno Eracar

Müfit Kayacan

Tuğçe Karabayır

Gamze Karaduman

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Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları, konusu ve özeti
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