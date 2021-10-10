Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? Bayi Toplantısı oyuncuları, konusu ve özeti

İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol, Büşra Pekin ve Safa Sarı gibi isimlerin yer aldığı komedi türündeki Bayi Toplantısı filmi, yerli komedi sevenlerin gündeminde yer alıyor. Film, iş toplantısı için bir araya gelen Namık, Adem ve Sadık'ın absürt serüvenini işliyor. Bayi Toplantısı konusu ne, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi sorularıyla incelenen yerli komedi türündeki filmle ilgili detaylar haberimizde. İşte Bayi Toplantısı oyuncuları, konusu ve özeti.

BAYİ TOPLANTISI KONUSU

Bayi toplantısı için Anadolu'dan İstanbul'a gelen Namık, Adem ve Sadık hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar. Üç bayinin kurtulmak için birbirlerine güvenmekten ve hızlı hareket etmekten başka şansları yoktur.