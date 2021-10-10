Bensu Soral'ın boşanma aşamasındaki eşi Hakan Baş'ın panik anları! "Hanımefendi ile aramızda düşündüğünüz gibi bir şey yok"

"HER ŞEYE HAKİMSİNİZ"

Soral, 'ihanet' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik, ayrı değiliz" demişti.

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yayınlayarak, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.