Bensu Soral'ın boşanma aşamasındaki eşi Hakan Baş'ın panik anları! "Hanımefendi ile aramızda düşündüğünüz gibi bir şey yok"

2018 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş'ın evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı konuşuluyordu.
Önce Hakan Baş'ın Mira Ceren ile gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği haberler gündeme gelmiş, sonrasında Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
"HER ŞEYE HAKİMSİNİZ"
Soral, 'ihanet' iddialarıyla ilgili sorular üzerine, "Her şeye hakimsiniz. Ekstra hiç bir şey yok. Gerçekten üçüncü şahıslarla hiçbir alakası yok. Zor bir dönemden geçiyoruz. Onun dışında bir şey yok. Hakan ile küsmedik, ayrı değiliz" demişti.
Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yayınlayarak, "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" ifadelerini kullanmıştı.
"ÇALKANTILI BİR DÖNEM GEÇİRDİĞİMİZ DOĞRU"
'Söylemezsem Olmaz'a konuşan Baş, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru/yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Son dönemde tüm bu yaşananların ardından 38 yaşındaki iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz gece Nişantaşı'nda bir kadın ile birlikte objektiflere takıldı.
Gazetecileri görünce panik yapan ve birden gaza basarak uzaklaşmak isteyen Baş, sonrasında şu açıklamayı yaptı: "Yanlış olmasın. Hanımefendi ile aramızda düşündüğünüz gibi bir şey yok."