Beyza Uyanoğlu uzun zaman sonra ilk röportajını Günaydın’a verdi

Cemiyet hayatının sevilen ismi, başarılı iş insanı Beyza Uyanoğlu ile buluşup, hayat ve iş yaşamı üzerine sohbet keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.Hayatımda bazı değişiklikler oldu, boşandım ve oğlumla yoğun olarak ilgilenmem gereken, onun büyüme dönemindeydim. İnsan hayatında bazen ön planda olmayı seviyor bazen de kendiyle, arka planda kalmak istiyor. Bir de doydum sanırım bazı sosyal ortamlara. Üzerine de zaten pandemi geldi ve onun da etkisiyle hayatımı küçülttüm. Daha sadeleştim. İşimle, ailemle ilgileniyorum ve dostlarımla görüşüyorum.Sosyal ortamlara katılıyordum ve oralarda sohbet ettiğim, sosyalleştiğim arkadaşlarım vardı. Bu durum biraz sıktı, bazı samimi olmayan şeyler gördüm. Hayatımda samimiyete önem veririm. Ben de bu tarz ortamlarda bulunmayı azalttım diyelim. Muratcan , ilk yıl etkilenmişti, 'Neden öyle oldu?' diye sorguluyordu. Ben de "Biz senin annen ve babanız, seni çok seviyoruz, evliliğimiz sona erdi ama seninle ilgili değildi" dedim. Sonrasında başından böyle bir şey geçen her çocuk gibi alıştı.Bir de çocuklar sevgiyi eşit alınca bir sorun olmuyor bence. Hep sevgi içinde büyümesi için çabalıyorum; aileden herkesin sevgisini, ilgisini alıyor.Babasıyla kaliteli vakit geçiriyorlar.Anne babalarımız çocuklu boşanmalarda tabii ki çok savruluyorlar. Bazı şeylerin doğru gitmediğini biliyorlardı ama annem mesela "Biraz daha denesen mi acaba?" dedi. Ben de "Anne nasıl olacak ki, biz geçinemiyoruz, mutsuzuz" diyordum.Çünkü onlar çocuğum açısından çok üzüldüler. Arkamda tabii ki durdular ama hiçbir kadın, hiçbir anne boşanmak için evlenmez ve sebepsiz yere de yuvasını yıkmaz. Bir anne boşanma kararını en son noktada alır ve karar alındıktan sonra mutlaka ailelerin de destek olması gerekiyor.Kırgınlıklarım tabii ki var. Heryaşadığımız bir ders oluyor ve tekamületmesini öğreniyoruz. Her şeykendi seçimlerimiz ve hiçbir şeydenpişman olmadım hayatımda. Bizanlaşamadığımız, huzursuzluk olduğuiçin ayrıldık.Ayrı dünyalarıninsanları olmayabaşlamıştık.Boşanmak tabii kikolay bir şey değilözellikle çocukolunca çok zor.Hayat boyu çocuğumuzadına ortakkararlar almamızgerek. Boşandım,yarından itibarenistediğim hayatıyaşayayım gibi birşey olmuyor.Kadınlar içinolmuyor tabii ki. Boşandıktansonra erkekleristediği gibi davranabiliyorama kadınlar, bir erkekannesi de olarak üstelik, hiçbirzaman 'Kendime göre yaşayabilirim,istediğimi yapabilirim' gibi gelmedibana. Boşanmış bir kadına her zamanbir toplum baskısı oluşuyor. Her şeydenanne sorumlu oluyor, babalarsorumlu tutulmuyor. Bir de en çokyargılayan yine biz kadınlarız.Aşka kendimi kapatmadım. Oğlumunbiraz daha büyümesini istiyorum,büyüdüğünde daha çok anlayacaktır.Özel hayat özeldir ve ilişkimigöz önünde yaşamak istemem.Yaşım henüz genç ama belli biryaştan sonra yol arkadaşı, hayat arkadaşıgibi bir ilişki düşünüyorum.Ruhen anlaşmak, keyifli vakit geçirmekisterim. İlişki insana iyi gelen birşey tabii ki. Uzun vadede ciddi bir şey neden olmasın.40 yaş dönüm noktası. O yaşlara kadar insan savrulabiliyor ama 40'lı yaşlardan sonra belli şeyler oturuyor. Şu an hayatımda bir şeylerimi oturttum ve böyle de gider diye düşünüyorum. Huzurlu bir hayatı seçtim. Çok fazla beklentim yok. Allah gördüğümden eksik etmesin ama şu varken diğerini isteyen biri olmadım. Yurt dışında şuralara mı yerleşsem gibi bir algım hiç olmadı.Vatanımız, yemeklerimiz, aile bağlarımız çok güzel ve ben çok fazlasıyla vatanseverim. Burası vatanımız, mezarlarımız burada, toprağımız, ekmeğimiz, akrabalarımız, ailemiz burada. Oğlum Muratcan da öyle olsun istiyorum. Tabii ki yurt dışına gitsin, gezsin, bir yaz kalsın o başka bir şey ama yaşamak, taşınmak mümkün değil. Ben zaten hiç yapamam, çok da mutsuz olurum. Bir hafta gidiyorum, geziyorum yeterli.Evet, yemek yapmak. Yemek yapmayı bilmiyorum, bu benim içimde ukde kaldı. Oğlum için de yemekler yapmayı, ileride "Annem şunu çok güzel yapardı" demesini istiyorum. Kafaya taktım. 40'ından sonra yemek yapmaya başlayacağım. Cömertlik insanın yaratılışında olan ve içtengelen bir şey. İmkanı olup da eli gitmeyen çokinsan tanıdım; hiç imkanı olmayıp da yoktan birşeyler yapmaya çalışan çok insan da... Hiç unutmambir kadın aramıştı, kendisine pahalı birçanta hediye edilmiş ve bir tane öyle bir çantasıvar ve "Bağışlamak istiyorum" dedi. Ama bir sürüinsan da vardı ki bir sürü şeyi var ama vermiyor.SMA dışındaki yardımlarımı görünecek şekildeyapan biri değilim ancak o tedaviler çok maliyetli.Mecburen toplumsal farkındalık yaratmakgerekiyordu ve üst mercilere kadar özel ricalardabulundum. Tüm tanıdıklarımdan rica ettim, herkesinkapısını çaldık ve üç tane SMA'lı bebeğintedavisinde katkım oldu. Durumları da çok iyi.İşler çok şükür yoğun ve güzel... En son Nişantaşı'ndaLotus projemizi yaptık ve şu an kiralamalar,hareketlilik başladı. Otelimizde de hareketlilikvar, turizm gerçekten ülkemizde iyi. NeslişahDüzyatan ile kurduğumuz dekorasyon markamızBey-Şah için de daha fazla vakit ayıracağız. En son Nişantaşı'ndaLotus projemizi yaptık ve şu an kiralamalar,hareketlilik başladı. Otelimizde de hareketlilikvar, turizm gerçekten ülkemizde iyi. NeslişahDüzyatan ile kurduğumuz dekorasyon markamızBey-Şah için de daha fazla vakit ayıracağız.Başarılı buluyorum çünkü bizimki aileşirketi. Ben babamla çalışıyorum ve onun sağkoluyum. Babama destek olabilmek, onunyanında olmak, ona katkıda bulunabilmekbenim için en büyük başarı. Bu anlamdabakarsak evet başarılı buluyorum.