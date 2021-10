Bir zamanların Best Model’ı Ebru Güzel: Biblo kadınlar bayatladı!

- 2002 yılında Best Model olduğunuzda güzellik sizin için ne ifade ediyordu?

- Best Model'a, güzellik profesyonelleri tarafından unvan almak için girdim. Bir jürinin seni güzel diye tanımlaması güzel bir şey çünkü işinin karşılığı o. Orada deneyimsel güzelliği yaşadım, sonrası akademik yolculuğumda kavramsal ve kuramsal güzellik olarak çıktı karşıma.



- Sizin modellik yaptığınız dönemde yaptığınız iş bir genç kız için ruhen de çok yıpratıcıydı...

- Duygusal olarak travmalarımız fazla olabiliyordu. Hepsi bir yerden gelmiş, farklı kültürde, bir anda şöhrete kavuşan kızlardık. Aynı şey futbolcular için de geçerli, şu an sosyete de geçerli, keza fenomenler de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Ben de hırslıydım, tavizler verdim, akademik camiaya geçişimdeki sebep oradaki sorularımın cevabını bulmak isteyişimdi.