Bir zamanların Best Model’ı Ebru Güzel: Biblo kadınlar bayatladı!

- Fenomenleri ne bekliyor? Şu an en popüler olanlar onlar...

- Sonlu bir şey bekliyor. Aslında fenomen olmaya çalışıp da kayadan düşenlerin durumu daha acı. Dizi oyunculuğu popülerken, bunu isteyen 10 bin kadın vardı diyelim, bunlardan yüzü bir yere geldi. Şimdi durum daha karışık, milyarlar aynı anda fenomen olmak istiyor. Hedef küçük, gelen kitle çok büyük, koşarken birbirini eziyor insanlar. Abondone olmuş vaziyetteyiz, Instagram ünlüsü farklı, YouTube ünlüsü farklı, Tik Tok farklı. Bu kaos ruhsal sağlığımızı bozdu. Öz değerlerimize, geçmişteki geleneksel değerlerimize dönmezsek, bu sistemin hem mağduru hem de zorbası olacağız. Egosu dudakları gibi şişirilmiş bir kadın, güzelliğin hem mağduru hem de zorbası oluyor. Şunu bilmek gerekiyor güzellik kadının tutsaklığıdır.

GÜZELLİK SETİ ŞÖHRET VADEDİYOR



- Öyle bir dönemdeyiz ki, herkes tek tip ve onların hepsi bize güzellik unsuru olarak sunuluyor...

- Bu bir güzellik seti. Sosyal medyayla birlikte daha çok görmeye başladık bu seti, yeni temsilcileri var. İkinci baharını yaşayan ünlüler ve modeller de bu akıma yetişmeye çalışıyor. Set şöyle; dolgu dudak, kalın kaş, ince bel, dolgun kalça... Bununla eş, iş ve sosyal yaşamda önde olabileceğinin garantisi veriliyor. Ve şöhret tabii ki... Şöhret olmak bir iş artık! Yaptığı bir iş yok, başarı yok, sadece birinin sevgilisi olmak, bir stadyumda çıplak olmak, skandalla şöhret olmak durumu var.

- Hep daha iyi görünme hali pompalanıyor.

- Bunun kurallarını endüstri belirliyor, zayıf olacaksın, doğal güzellik yetmiyor. Dudaklarını dolduracaksın, yanakların dolgun, belin ince olacak. Bitmeyen bir ideal ve yakalayamayacağın bir hedef var. Endüstri çok vahşi, bırakın kadınları artık genç kızlar radarlarında. Çocukluğun bakir olan, saf tarafını sömürme, hunharca kullanma isteği çok üzücü. Daha 10 yaşında kızlar nasıl görüntü verdiğine takıyor, kameraya bakar gibi konuşuyor, saplantılı adeta. Bu büyük sıkıntı.

- Bunu kim empoze ediyor?

- Biz buna celebrity endüstriyel kompleksi diyoruz. İçinde medya, giyim, kozmetik endüstresi, kültür yapıcılar, menajerler var. Bakın kız çocuklar için gece kremleri üretmeye başladı sistem.