Eda Pera Küçük'ten kendisine kabusu yaşatan oyuncu Erdinç Gülener'e yeni dava! "Manevi sarsıntım büyük"

İŞTE O DEHŞET ANLARI

Manevi sarsıntısının büyük olduğunu dava dilekçesinde belirten Eda Pera Küçük, Erdinç Gülener'in olay günü kendisini evden insan dışı muamele ile kovduğunu, en ufak bir şekilde saygı duymayarak eşyalarını kırdığını ve tehdit ettiğini anlattı. Ünlü sunucu dahası, "Kollarımdan sıkıca tutup duvara sıkıştırdı ve sadece bana değil yakın çevreme de hakaretlerde bulundu. Öfkesini kontrol edemeyip masa ve duvarları yumrukladı. Bununla da kalmayıp eline geçirdigi bardak gibi cisimleri kafama fırlattı. Oldukça yıprandım. Uzun süre olayların etkisinden çıkamadım" diyerek dehşet anlarını anlattı. Uğradığı manevi zararın karşılığının olmadığını ancak uğradığı haksızlığın bir nebze de olsa telafisi niteliği taşıyacağını olacağını belirterek 20 bin lira manevi tazminat talep etti.