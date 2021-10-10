Eda Pera Küçük'ten kendisine kabusu yaşatan oyuncu Erdinç Gülener'e yeni dava! "Manevi sarsıntım büyük"

İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le şiddetli bir tartışma yaşadı, iddiaya göre hakaretler yağdırdı. Sunucu Küçük, soluğu savcılıkta aldı. Genç kadının savcılığa verdiği dilekçesinde hakaretten fazlası da vardı. Dilekçeye göre, Küçük ile Gülener'in ilişkileri 2019 yılının Kasım ayında başladı. İkili aynı evi paylaştı. Oyuncu Gülener yaş itibariyle büyük olması sebebiyle ilişki süresince her tartışmada psikolojik şiddet uyguladı. Dahası kendine hakim olamadığı zamanlarda, "Sinir hastasıyım, kızarsam kötü şeyler yaparım" bile dedi.
CEZASI "SUÇ İŞLEMEZ" GEREKÇESİYLE ERTELENDİ
Olay günü ikili arasında tartışma yaşandı. Erdinç Gülener iddiaya göre öfkesini kontrol edemeyip sevgilisine eline geçeni fırlattı. Hem küfretti, hem de "ruh hastası git evimden " diyerek hakaretler yağdırdı. Genç kadının şikayeti üzerine savcılık oyuncu Erdinç Gülener'in "hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Mahkeme sanık Gülener'i bin 120 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunun ve sabıkasız oluşunun altını çizen mahkeme, cezayı erteledi.
"ONUR, ŞEREF VE SAYGINLIĞIMI RENCİDE ETTİ"
Ceza davasının ardından avukatı aracılığı ile manevi tazminat davası da açan sunucu Eda Pera Küçük, oyuncu Erdinç Gülener'in küfür ve hakaretleriyle onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiğini söyledi. Çeşitli televizyon kanallarında 11 yıldır sunuculuk, spikerlik yaptığını bunların yanı sıra seslendirme sanatçılığı, çeşitli dergilerde yazarlık, dizi, film ve kliplerde oyunculuk da yaptığını anlatan Eda Pera Küçük, yaşadığı mağduriyetin haberlere konu olduğunu dolayısıyla mağduriyetinin aleniyet kazandığını ifade etti.
İŞTE O DEHŞET ANLARI
Manevi sarsıntısının büyük olduğunu dava dilekçesinde belirten Eda Pera Küçük, Erdinç Gülener'in olay günü kendisini evden insan dışı muamele ile kovduğunu, en ufak bir şekilde saygı duymayarak eşyalarını kırdığını ve tehdit ettiğini anlattı. Ünlü sunucu dahası, "Kollarımdan sıkıca tutup duvara sıkıştırdı ve sadece bana değil yakın çevreme de hakaretlerde bulundu. Öfkesini kontrol edemeyip masa ve duvarları yumrukladı. Bununla da kalmayıp eline geçirdigi bardak gibi cisimleri kafama fırlattı. Oldukça yıprandım. Uzun süre olayların etkisinden çıkamadım" diyerek dehşet anlarını anlattı. Uğradığı manevi zararın karşılığının olmadığını ancak uğradığı haksızlığın bir nebze de olsa telafisi niteliği taşıyacağını olacağını belirterek 20 bin lira manevi tazminat talep etti.