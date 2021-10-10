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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Gümüşsuyu’nda ‘müdahale’ var

Gümüşsuyu’nda ‘müdahale’ var
İSTANBUL'UN tarihi semtlerinden Gümuşsuyu'nda yer alan The Artisan İstanbul Hotel; sanat, gastronomi ve tasarım odaklı dünyasıyla farklı deneyimlere ev sahipliği yapıyor. Contemporary Istanbul ile eşzamanlı olarak geçtiğimiz perşembe günü başlayan sergi 7 Kasım'a kadar sürecek. "Müdahale / Intervention" sanatçılar tarafından otele yapılan müdahaleyi izleyicisi ile buluşturuyor. Sergi için düzenlenen özel davete Yasemin Vargı, Banu Vargı, İnci Aksoy, Ekim Baran, Gülay Afşar, Doğan Kaşıkçı, Uğur Talayma ve Ali Ermete gibi iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasından isimler katıldı.
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Gümüşsuyu’nda ‘müdahale’ var
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