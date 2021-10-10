Gümüşsuyu’nda ‘müdahale’ var

İSTANBUL'UN tarihi semtlerinden Gümuşsuyu'nda yer alan The Artisan İstanbul Hotel
; sanat, gastronomi ve tasarım odaklı dünyasıyla farklı deneyimlere ev sahipliği yapıyor. Contemporary Istanbul
ile eşzamanlı olarak geçtiğimiz perşembe günü başlayan sergi 7 Kasım'a kadar sürecek. "Müdahale / Intervention" sanatçılar tarafından otele yapılan müdahaleyi izleyicisi ile buluşturuyor. Sergi için düzenlenen özel davete Yasemin Vargı
, Banu Vargı
, İnci Aksoy
, Ekim Baran, Gülay Afşar, Doğan Kaşıkçı, Uğur Talayma ve Ali Ermete gibi iş, sanat, cemiyet ve medya dünyasından isimler katıldı.