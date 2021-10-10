‘Manevi sarsıntım büyük’

Şiddetli bir tartışma anında sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük
'e kabus yaşatıp ceza alan oyuncu Erdinç Gülener
hakkında yeni bir dava daha açıldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu
oyuncularından Erdinç Gülener yaklaşık 8 ay birliktelik yaşadığı sunucu sevgilisi Eda Pera Küçük'le şiddetli bir tartışma yaşadı. İddiaya göre hakaretler yağdırdı. Küçük, soluğu savcılıkta aldı. Dilekçeye göre, Küçük ile Gülener'in 2019 yılının Kasım ayında başlayan ilişkilerinde bir kavga anında Gülener, kavga anında sevgilisine hem küfretti hem de "Ruh hastası git evimden" diyerek hakaretler yağdırdı. Şikayet üzerine açılan davada Gülener 1120 lira adli para cezasına çarptırıldı, bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşması sebebiyle ceza ertelendi. Ceza davasının ardından avukatı aracılığı ile manevi tazminat davası da açan Küçük, Gülener'in küfür ve hakaretleriyle onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiğini söyleyerek 20 bin lira manevi tazminat talep etti.