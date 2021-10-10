Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Zehra diziden ayrılıyor mu, ekipten çıkacak mı?

TEŞKİLAT 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatılmıştır.

Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar. Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.

Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır. Ceren'in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer.