Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Zehra diziden ayrılıyor mu, ekipten çıkacak mı?

Mete Başkan yeni bölüm fragmanında yer almazken, Zehra'nın ekipten ayrılma kararı 17. Bölüme damga vuruyor. Serdar ile Zehra'nın yakınlaştığı anlar fragmanda dikkat çekerken, Zehra'nın vedası Zehra diziden ayrılıyor mu, ekipten çıkacak mı gibi sorulara yol açtı. İşte Teşkilat yeni bölüm fragmanı ile 17. Bölüm hakkında merak edilenlerin yanıtı.
TEŞKİLAT ZEHRA DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Teşkilat dizisinde Zehra'nın eski eşinin ölümünün ardından aldığı karar dikkat çekti. Halit Başkan'a bir mektup bırakan Zehra, kızını hem annesiz hem babasız bırakamayacağını söyleyerek görevinden ayrıldığını belirtti. Yeni bölüm fragmanında ekibe veda eden Zehra'nın diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayınlanan bölümle belli olacak.
TEŞKİLAT 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatılmıştır.
Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar. Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.
Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır. Ceren'in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer.
TEŞKİLAT SON BÖLÜM ÖZETİ
Serdar'ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra'nın hala şüpheleri vardır. Ekip ise bir an önce Mavi Vatan'a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır. Bu hedef doğrultusunda Ceren'i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.
Teşkilat 17. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video