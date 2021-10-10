Ünlü popçu Demet Akalın’dan yangın bölgesinde konser!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, ağustos ayında orman yangınlarından etkilenen Mumcular Mahallesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Bodrum Belediyesince düzenlenen halk konserinde hayranlarıyla buluştu.

Turizmin gözde merkezi Bodrum'da, Sarı Yaz Kale Konserleri'nin ikinci günü Demet Akalın konserleri ile devam etti. Bodrum Kalesi'nde gerçekleşen konser öncesi, orman yangınlarından etkilenen yerlerden biri olan Bodrum Mumcular'da konser veren Akalın, Mumcular Meydanı'nda da bir halk konseri veren Akalın, bölgede yoğun bir ilgiyle karşılandı. Mahalle meydanındaki konsere, yöre halkı ve bazı tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Demet Akalın konserde şarkılarını zaman zaman sahneden vatandaşların arasına inerek seslendirdi.

Orman yangınıyla sarsılan bölgede konser veren Akalın'a desteklerden dolayı teşekkür beratı verildi. Akalın'ın, Mumcular Halk Konseri'nin ardından, Bodrum Kalesi'ndeki konseri de coşkulu bir kalabalık ile gerçekleşti.