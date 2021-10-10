Giriş Tarihi: 10.10.2021

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de çifte düğün

Nikahla evlendikleri için düğün dansı yapamayan çifte sürpriz hazırlayan Yetiş, yeni evlilerin stüdyoda ilk danslarını etmelerini sağladı. Bir başka yarışmacı da ilk kez giydikleri gelinlik ve damatlıkla onlara eşlik etti