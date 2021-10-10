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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de çifte düğün

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de çifte düğün

Nikahla evlendikleri için düğün dansı yapamayan çifte sürpriz hazırlayan Yetiş, yeni evlilerin stüdyoda ilk danslarını etmelerini sağladı. Bir başka yarışmacı da ilk kez giydikleri gelinlik ve damatlıkla onlara eşlik etti

Hafta içi her gün saat 14.00'te izleyici ile buluşan ve kısa süre içinde atv'nin en sevilen programları arasına yerleşen Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de bu hafta duygusal anlar yaşandı. Haftanın son günü; yarışmacılar Ayşenur ve Tolga çifti bir yandan mutfaktaki maharetlerini sergilerken bir yandan da Zahide Yetiş ile dertleşti. Bir çok gelini mutlu günlerine hazırlayan makyaj ve türban tasarımcısı Ayşenur, kendisini düğününe hazırlayan kimse olmadığını söyledi. Nikahla evlendikleri için nikah salonunda gelinlik giymesine rağmen doğal olarak dans edemediklerini ve ilk danslarının olmadığını anlattı.

Sunucu Yetiş'in çarşamba günü yaptığı sürprizle gelinlik giyen yarışmacılardan Ceren'i görünce özendiğini ve bu eksikliğini hatırladığını dile getirdi. Bu sözleri duyan Yetiş bu sefer de Ayşenur ve Tolga için bir sürpriz hazırladı. Çift yeniden gelin ve damat oldu. Kıyafetlerini giyen çift ilk düğün danslarını da stüdyoda seyircilerin alkışları eşliğinde yaptılar. Bu özel sürpriz vesilesiyle Ceren ve İlkay çifti de bir kez daha gelinlik ve damatlık giydi. Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'de final gününe çifte düğün damga vururken iki çiftin karşılıklı dansları hafızalara kazındı.

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Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane’de çifte düğün
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