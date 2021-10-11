‘Doruk’un sakladığı gerçek ortaya çıktı

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ekranlarının sevilen dizisi 'Kardeşlerim
'in 23'üncü bölümü önceki akşam yayınlandı. Dizi, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. 'Kardeşlerim', sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #Tekİhtiyacım etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı. 23'üncü bölümde olaylar şöyle gelişti: Kadir'den özür dilemeye giden Melisa, onu Cemile ile kol kola görünce büyük hayal kırıklığına uğradı. Kaan'ın tehditleri sonunda köşeye sıkışan Akif, ona araba almak zorunda kaldı. Ancak bu durumu evdekilere açıklamak için hayli ter döktü. Türlü yalanlar söyleyerek şimdilik işin içinden sıyrılan Akif, Kaan'ın yeni oyunu ile karşı karşıya kaldı. Evde kaza sonucu çıkan yangında Orhan alevler arasında kaldı. Hem onu hem de evlerini kurtaran kişi ise Cemile oldu. Okulda Doruk, Asiye ve Akif'i birlikte gören Tolga, sonunda bombayı patlattı ve bildiklerini açıkladı. Asiye, abisinin Akif yüzünden hapse girdiğini ve Doruk'un da bu gerçeği bildiğini öğrendi.