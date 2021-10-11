İbrahim Tatlıses’ten ’Minsk’ kebabı! Tatlıses 12 yıl aradan sonra ilk yurt dışı konserini verdi: Rabbim dur demedikçe söylerim

'İmparator' lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 12 yıl sonra ilk yurt dışı konserini önceki gece Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde verdi.
BELARUS'TA MANGAL KEYFİ
Konser öncesi basın mensupları ile birlikte şehirde gezintiye çıkan 69 yaşındaki Tatlıses, göl kenarında mangal keyfi yapmayı da ihmal etmedi.
DUYGUSAL ANLAR
İbrahim Tatlıses, gazetecilerle yaptığı söyleşide "Rabbim 'dur' demedikçe ben sevenlerim için bu şarkıları söylemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandıktan sonra duygusal anlar yaşandı.
Yalnızım Dostlarım', 'Bebeğim' ve 'Mavi Mavi' gibi şarkılarını seslendiren Tatlıses, sevenleriyle sahnede hasret giderdi.
ELEKTRİK KESİNTİSİNE ALDIRIŞ ETMEDİ
Tatlıses sahnedeyken bir ara elektrikler kesildi. Kesintiye aldırış etmeyen İbrahim Tatlıses, şarkılarını çıplak sesle söylemeye devam etti.
Yaklaşık iki saat süren programın sunuculuğunu ise İbrahim Tatlıses'in yakın arkadaşı Mehmet Ali Erbil üstlendi.
YILLAR SONRA SAHNEYE DÖNDÜ
Tatlıses, Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde üç gün üst üste sahne almış ve biletleri günler öncesinden tükenmişti.
"AĞLAMAMAK ELDE DEĞİL"
Konser öncesi Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan usta isim, "Heyecan var mı yok mu, tam onu da bilmiyorum ancak sahneye çıkınca olacak. Bu akşam beni ağlatacaklar, biliyorum. Ara ara 10'ar dakika ağlama arası isteyeceğim. Ağlamamak elde değil. Elde olsa muslukları tutacağım ama elde değil" demişti.
7 MİLYON TL!
'İbo Show' programının ardından sevenlerinin konseri özlemini de dindiren ve seyircilerin şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği İmparator'un Belarus'ta vereceği altı konser için toplam yedi milyon TL kazanacağı öne sürülmüştü.