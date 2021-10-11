Küçük Esnaf konusu nedir, nerede ve hangi yılda çekildi? Küçük Esnaf oyuncuları, konusu ve yapım yılı!

İbrahim Büyükak ve Zeynep Koçak'ın hem senaristliğini hem de başrol oyunculuğunu üstlendiği Küçük Esnaf filminde Gupse Özay, Cengiz Bozkurt, Cezmi Baskın, Erdal Tosun gibi isimler dikkat çekiyor. Bugünkü televizyon yayın akışında yer alan film, Küçük Esnaf konusu nedir, nerede ve hangi yılda çekildi sorularıyla vatandaşların araştırma konuları arasında yerini aldı. Küçük Esnaf oyuncuları, konusu ve yapım yılı ile filme dair detaylar haberimizde.

KÜÇÜK ESNAF KONUSU

Babasının mafyadan aldığı borç para vefatından sonra miras olarak oğlu Berhudar'a kalır. Parayı toparlamaya çalışırken hesaplanmayan olayların arkası kesilmez. Mafyadan kurtulmaya çalışan mahallemizin çilingiri Berhudar'ın peşine düşen film, aşktan, aileden, arkadaşlıktan bahseden unutulmayacak bir komediye dönüşüyor.