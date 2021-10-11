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Giriş Tarihi: 11.10.2021 23:03

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümü yine nefes kesecek!

Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Kuruluş Osman’ın 66’ncı bölümü yine nefes kesecek!

ATV'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman', geçen hafta mükemmel bir sezon açılışı yaparak izleyicileriyle buluştu. Üçüncü sezonuyla yine izlenme rekorları kıran 'Kuruluş Osman', bu hafta izleyicilerinin karşısına 66'ncı bölümüyle çıkacak. Dizinin bugün 66. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. İşte ayrıntılar...

ATV'nin fenomen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Kuruluş Osman', bu hafta yine izleyicilerinin nefesini kesecek. Geçen hafta sezon açılışı yapan Kuruluş Osman, reytingleri altüst etti.

YİNE İZLENME REKORLARI KIRDI

Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 8.81 izlenme oranı ve 24.42 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 9.24 izlenme oranı ve yüzde 23.71 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm 'diziler arasında sezonun en iyi açılışını' yaptı.

66'INCI BÖLÜM 2. TANITIMI YAYINLANDI

Dizinin bugün 66. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı.

'Kuruluş Osman’ 66. Bölüm 2. tanıtımı | Video

65'İNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir.

Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.

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Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Kuruluş Osman'ın 66'ncı bölümü yine nefes kesecek!
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