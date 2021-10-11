Kuruluş Osman’da heyecan dorukta! Kuruluş Osman’ın 66’ncı bölümü yine nefes kesecek!

ATV'nin fenomen ve en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Kuruluş Osman', bu hafta yine izleyicilerinin nefesini kesecek. Geçen hafta sezon açılışı yapan Kuruluş Osman, reytingleri altüst etti.

YİNE İZLENME REKORLARI KIRDI

Dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 8.81 izlenme oranı ve 24.42 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 9.24 izlenme oranı ve yüzde 23.71 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm 'diziler arasında sezonun en iyi açılışını' yaptı.