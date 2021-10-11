Tamer Karadağlı oyuncu Nihal Yalçın’a ateş püskürdü: Hanımefendiye HDP sahip çıktı...

PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA İNANAN İNSANIM ONLARA SORMAK LAZIM

"Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı. Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. 'Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz?' diye."

"HDP'NİN SAHİPLENDİĞİ BİR İNSAN OLARAK LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTILAR"

Kendisine kadın düşmanlığı üzerinden yapılan linç kampanyasına da karşı çıkan Karadağlı, "Bunu bu şekilde bana söylediler. Tahmin edemezdim. Çünkü hanımefendi zaten HDP'yi, Selahattin Demirtaş'ı sahiplenen onların da sahiplendiği bir insan olarak şimdi bir linç kampanyası başlatıp bunun üzerinden gidiyorlar. Hangi kadına düşmanlık yapmışım, eski karıma mı yapmışım, anneme mi yapmışım? Hangi kadına yapmışım." söyleminde bulundu.