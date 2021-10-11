Tamer Karadağlı oyuncu Nihal Yalçın’a ateş püskürdü: Hanımefendiye HDP sahip çıktı...

Antalya Altın Portakal'da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Nihal Yalçın ile ödülü takdim etmek için sahnye çıkan Tamer Karadağlı, oyuncunun önce ödülü almak yerine konuşmaya başlaması ile sahnede dakikalarca beklemiş sonrasında mikrofon başındaki Nihal Yalçın'a ödülünü uzatmıştı. Tamer Karadağlı'nın bu hareketine "Artık sus mu demek istiyorsunuz?" çıkışında bulunan Nihal Yalçın'ın gergin anları sosyal medyaya damga vurmuştu.
Yalçın, ödül töreni sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Lütfen Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem." dedi.
Sessizliğini 2. Sayfa programında bozan Tamer Karadağlı olaylı gece ile ilgili açıklamalarda bulundu ve haksız yere linç edildiğini dile getirerek Nihal Yalçın'a ateş püskürdü.
"ARKADA TUZLUK GİBİ DURDUM"
Karadağlı, "Bütün yorumları okudum. Yalçın'ı çok beğenirim. Ödül sırasında ilk başta ödülü vermek için hamlede bulunuyorum. Ödül törenlerinde 30 ve 45 saniye konuşulur. 3,5 dakika boyunca ben arkada tuzluk gibi durdum. Merhaba yok, teşekkürler yok." dedi.
"PERVİN BULDAN SAHİP ÇIKTI"
'Sizi eleştirenler oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna cevap veren oyuncu Karadağlı, "Linç kampanyası başlayınca bir gün bekledim. Sonra aldı başını gitti. Pervin Buldan sahip çıktı. Demek ki kendisine başka sahip çıkanlar var. Ben sadece sanatsal açıdan bakıyorum, politik açıdan değerlendirmedim.
Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın olayı hakkında canlı yayında flaş açıklama
"SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK YAZMIŞ"
'Son kez tweet atacak olsan ne yazarsın?' diye sormuşlar. Hanımefendi "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" yazmış.
ÖCALAN'IN HEYKELİNİ DİKECEĞİZ DİYENLERİ Mİ SAVUNUYOR
Demirtaş ne dedi. 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi. Hanımefendi bunu mu savunuyor?
PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA İNANAN İNSANIM ONLARA SORMAK LAZIM
"Bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıktı. Buldan, Kaftancıoğlu ona sahip çıkıyor. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. 'Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz?' diye."
"HDP'NİN SAHİPLENDİĞİ BİR İNSAN OLARAK LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATTILAR"
Kendisine kadın düşmanlığı üzerinden yapılan linç kampanyasına da karşı çıkan Karadağlı, "Bunu bu şekilde bana söylediler. Tahmin edemezdim. Çünkü hanımefendi zaten HDP'yi, Selahattin Demirtaş'ı sahiplenen onların da sahiplendiği bir insan olarak şimdi bir linç kampanyası başlatıp bunun üzerinden gidiyorlar. Hangi kadına düşmanlık yapmışım, eski karıma mı yapmışım, anneme mi yapmışım? Hangi kadına yapmışım." söyleminde bulundu.
Nihal Yalçın'ın bir arkadaşıyla görüştüğünü belirten Karadağlı, bu tarz törenlerin politik niyetle yapıldığını öğrendiğini belirtti.
TÖRENİN SANATLA UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Tamer Karadağlı, HDP'li vekillerin de dahil olduğu bir koruma kalkanı altında Nihal Yalçın tarafından kendisine verilen tepkinin, sanatla uzaktan yakından alakası olmadığına dikkat çekti.
"ZATEN POLİTİK BİR FESTİVAL, BİZ BU KONUŞMALARI YAPMAK İÇİN GELİYORUZ"
Törenin politik olduğunu belirten Karadağlı, "Yani bir anda böyle HDP milletvekilleri sahip çıkıyor. İşte politik bir duruş çünkü benim de daha sonra dün öğrendiğim şey, bir arkadaşıyla konuştum ben. 'Burası zaten politik bir festival, biz bu konuşmaları yapmak için geliyoruz.' Söylenen şey, bu festivalin sanatla filan alakası olmadığı, tümüyle politik oluğu, bu insanların zaten bu konuşmaları yapmak için orada olduğu." ifadelerini kullandı.
"VALLAHİ PİŞMAN OLDUM"
Karadağlı, törene katılmasından duyduğu rahatsızlığı, "Vallahi pişman oldum." ifadeleriyle açıklarken, Nihal Yalçın'ın törene ev sahipliği yapan Antalya Büyük Şehir Belediyesi'nin Başkanı Muhittin Böcek'e yönelik sözleri de akıllara geldi.
"GÜNAYDIN DEMEYİ BIRAKTIK, MUHİTTİN BÖCEK DEDİK BİRİBİRİMİZE"
Yalçın'ın törendeki, "Muhittin Böcek'e çok teşekkür ediyorum. Biz artık günaydın demeyi bıraktık. Muhittin Böcek dedik birbirimize. İyi geceler yerine Muhittin Böcek dedik. Çok teşekkür ediyoruz gerçekten." ifadelerine de dikkat çeken Karadağlı, "Kimin neyi savunduğunun, hangi partiye oy verdiğinin hiçbir önemi yok. Burada bir festival varsa, sanattan bahsediliyorsa, ben bunu sorgulamadan gittim. Sorgulamam gerekiyormuş belki de..." açıklamasında bulundu.