Üç Kuruş bu akşam var mı, ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak? Üç Kuruş 1. Bölüm fragmanı izle!

Uraz Kaygılaroğlu'nun Roman bir mafya lideri olan Kartal'a hayat verdiği Üç Kuruş dizisi yeni sezonda Show TV'de ekranlara gelecek. Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Aslıhan Malbora, Nesrin Cavadzade, Ercan Kesal gibi isimlerin de yer aldığı dizi Üç Kuruş bu akşam var mı, ne zaman başlıyor, hangi gün yayınlanacak sorusuyla gündeme geliyor. Dizinin yayın gününün Pazartesi olduğunun açıklanması üzerine bugün TV yayın akışında olup olmadığı merak ediliyor. İşte diziye dair detaylar ve Üç Kuruş 1. Bölüm fragmanı.

ÜÇ KURUŞ BU AKŞAM VAR MI, KONUSU NE?

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro'nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe'nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.