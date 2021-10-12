Bensu Soral’dan flaş hamle! Hakan Baş Edis’in asistanı ile kameralara yakalanmıştı…

Başarılı oyuncu Bensu Soral, evliliğinde zor günler geçirmeye devam ediyor. Magazin dünyasının gözde çifti olarak gösterilen Hakan Baş ile Bensu Soral, bu dedikoduların üzerine aralarında sorun olduğunu ve herkesin saygı göstermesini bekleyen bir açıklama yapmışlardı. Bensu Soral'ın eşi Hakan Baş geçtiğimiz günlerde bir partiden şarkıcı Edis'in asistanlığını yapan Simge İnce ile görüntülenmişti. Bu olayın üzerine Bensu Soral'dan olay bir paylaşım geldi.