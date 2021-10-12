’Çocuklar Duymasın’ın yıldızı ‘Çaycı Hüseyin’ Alpaslan Özmol isyan etti! ’Adamı hasta etmeyin…’

'SEN ÖLMEDİN Mİ'

'Öldü' paylaşımlarında güzel esprilerin de yapıldığını belirten Özmol, "Mizah kültürümüz tavan yapmış durumda. Bazıları beni görünce 'Sen ölmedin mi?', 'Sen öldün' diye yanıma geliyorlar. Sosyal medya, ufak bir kelimeden bile hemen yola çıkıp, mizah üretiyor. Bundan sıkılmadım, gündeme bile geliyorum. Benim yaptırdığımı sanıyorlar, ben yaptırmıyorum. Aslında beni yaşatmaya çalışıyorlar. Herkes beni 'Çaycı Hüseyin' olarak biliyor. Asıl adım Alpaslan Özmol, tutulmasının nedeni de doğal bir karakter, yaşayan bir karakter. Çaycı Hüseyin olarak anılmak güzel. Öldüreceksiniz de yavaş yavaş öldürün, bir can gitti, 8 can kaldı. Adamı hasta etmeyin, beni televizyonda görmek istiyorlar, o nedenle yaptıklarını sanıyorum. Bu paylaşımları yapanlar 'Bu adama sosyal medyada reyting veriyoruz' diyorlar. Arkadaşlar, ben gerçekten her yeri geziyorum. Çaycı Hüseyin olarak tanınıyorum. Tanınmaktan da mutluyum. Siz bana karakter bulmak istiyorsanız, 'öldü' karakterini bulmayın, bu adam yaşıyor kardeşim, adamı hasta etmeyin" diye konuştu.